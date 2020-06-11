〈台勝科股東會〉林健男：Q3接單近滿載 獲利可望持平Q2

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長林健男表示，目前 8 吋與 12 吋產能全面維持高稼動率，第 2 季本業獲利將優於第 1 季，但受價格走跌影響，上半年整體獲利仍較去年衰退；不過第 3 季接單近滿載，本業獲利可望持平第 2 季。

林健男表示，第 1 季受疫情蔓延，智慧型手機需求減少，雖然居家辦公、遠距教學及網路購物明顯增加，且企業加速導入自動化，帶動網通、5G、AI、大數據等晶片需求增加，但整體供給大於需求，造成價格下跌，稅前獲利只有 4 億元，比去年同期衰退 62%。

林健男指出，第 2 季受惠筆電、平板、伺服器景氣上升，客戶對矽晶圓的需求強勁，加上客戶擔心同業因疫情影響生產，策略性增加採購量，以提高安全庫存 ，8 吋與 12 吋都維持高稼動率，預期本業獲利會比第 1 季好，整體上半年雖然銷量較去年成長，但因售價下跌，估獲利會較去年同期衰退。

展望下半年，林健男認為，隨著疫情進入緩和，更多國家解封，全球經濟可望復甦，目前第 3 季接單已近產能，本業獲利將與第 2 季相當，但第 4 季市場有不確定變數，因此下半年營運能否會比上半年好，還有待觀察。

為對抗不景氣，台勝科將進行下列 3 項策略，包括加速高階新產品客戶認證，提升銷售量；推行數位轉型，深化 AI 應用，預估每年增加利益 2 億元；並持續引進自動化新技術，強化產品競爭力。

林健男強調，雖然公司營運及訂單出貨正常，但面對全球經濟前景不明，將審慎因應，並藉由數位轉型，強化經營體質，提升競爭力，突破各項挑戰。