抖音遭歐盟調查 是否涉隱私風險

週四 (11 日)《路透社》報導指出，歐洲數據保護委員會 (EDPB) 宣稱，將成立一個工作小組調查抖音在歐盟境內的業務，之前已有一位歐盟議員要求進行評估抖音，擔心其數據收集方式和安全性是否有隱私風險。

EDP 指出工作小組將協調組織相關行動，以全面了解抖音在歐盟的流程及業務。

此外，週三 (10 日) 也有外媒表示，抖音全球首席執行長 Kevin Mayer 與歐盟專員就如何打壓短片視訊應用平台上的不實訊息進行面談。

抖音已簽下歐盟 2018 年制定的反不實訊息行為準則，主要內容是要求網路平台公司採取因應措施解決線上不實消息，社絕假新聞的傳播並提高透明度。

(圖片: AFP)

抖音持續在全球造成風潮，市場研究機構 Sensor Tower 發布的最新數據顯示，抖音 5 月份全球下載量超過 1.19 億次，較去年同期成長 1 倍，當月營收逾 9570 萬美元，成長約 10 倍，蟬聯全球行動 APP 收入榜冠軍，並創下全球非遊戲類 APP 下載量和營收雙料冠軍。

5 月份期間，下載數量最大的國家是印度，佔總下載量的 20%，美國則為 9.3%。

隨著旗下產品的吸金能力飆升，母公司字節跳動估值也是水漲船高。今年 3 月，字節跳動進行戰略募資，其估值已經逾 1000 億美元，與上一波融資的 800 億美元估值相比上漲 25%。

市場預估近幾年字節跳動的營收呈現出倍數等級的成長的趨勢，從 2016 年的人民幣 60 億元，到 2017 年的人民幣 160 億元，再到 2018 年人民幣 500 億元，每年都保持逾 200% 的年成長率。不過字節跳動使終不回應相關傳言。