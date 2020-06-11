印度產能復原不佳 路透：小米、Oppo藉進口填補供應短缺

《路透社》引述消息人士稱，在本土工廠產能尚未恢復情況下，為了滿足疫情爆發以來累積的大量需求，傳出中國手機品牌小米、Oppo 決定承受高額關稅成本，自海外進口部分手機至印度市場。

三位消息人士表示，印度政府自 5 月起允許本地工廠復產，不過部分智慧手機工廠仍在應對勞動力短缺問題，與此同時，由於政府規定封鎖期間禁售的非必需品包含智慧手機，使得手機供應商必須在短時間內滿足近 2 個月來累積的大量需求，傳出小米和 Oppo 兩家廠商因此藉由進口手機來滿足市場。

消息人士表示，目前還不清楚兩家廠商進口的手機數量。

然而，在印度總理莫迪 (Narendra Modi) 積極推行「印度製造」政策下，此舉恐為廠商帶來巨額成本。為了刺激國內製造業發展並朝向全球製造中心目標前進，印度近年不斷針對進口手機及和充電器等設備徵收高額關稅，因此，絕大多數進駐印度的外國品牌幾乎都在本地設廠生產，以防高額關稅成本。

據了解，在印度銷售的多數小米手機由富士康 (Foxconn) 在印度南部的泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 和安得拉邦 (Andhra Pradesh) 生產，至於 Oppo 則在新德里郊區設有工廠。

(圖：AFP)

消息人士表示，兩家廠商的行動純粹是為了滿足當地需求，他強調，進口為公司的短期計畫，待本地工廠恢復產能及物流運作後，一切將回到正軌。

針對報導，小米尚未回應評論要求，富士康和 Oppo India 拒絕回應。

Oppo 旗下專注於印度市場的獨立品牌 Realme 此前發佈聲明表示，由於供應鏈中斷加上產能有限，對該公司來說，滿足市場需求相當具有挑戰性，同時強調不會冒著犧牲工人健康的風險來提高產量，預計今年 7 月底將恢復正常產能。