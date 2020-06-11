取消限空令後台股重挫 黃天牧喊只是短暫現象

隨著疫情趨緩，金管會昨 (10) 日取消限空令，台股今天就大跌 184 點，收在 11535.77 點，媒體關切是否與取消限空令有關，對此，金管會主委黃天牧表示，「這是短暫的現象」，認為台股基本面不錯，繼續往好的方向走，「只要我們有吸引力、體質好，對台股還是很有信心。」

金管會主委黃天牧今天下午出席「金管會與勞動部合作，保險業務員勞動權益更完善」公聽會，會前受訪時表示，今天聯準會有發表聲明，目前利率條件將持續 1 至 2 年，但外界對此解讀不一，有人認為低利率反映經濟前景有問題，導致美股大跌，亞股也有所反應，除了台股外，日、韓股也同步下挫。

不過，黃天牧指出，「這是短暫的現象」，股市不要只看一兩天的表現，最終還是要反映基本面，台股基本面不錯，繼續往好的方向走，且公司治理獲得國際認可，對台股還是很有信心。」

金管會取消限空令，外資借券賣出量有增加的情況，黃天牧表示，國內疫情控制得宜，國際市場不確定性因素也趨於緩和，視國內外疫情、經濟情況，市場限制條件措施總是要回歸正常，「取消限空令只是在合適的時間做合適的事情」。

此外，針對外資今年前 5 月淨匯出逾 5000 億元，外界關注外資是否回頭，黃天牧表示，外資淨賣超或淨匯出是因為國際市場近期動盪，並非看壞台股，最終仍要檢視基本面的好壞，。「只要我們有吸引力、體質好，相信外資還是會投資台灣的股市。」