〈生華科股東會〉抗新冠肺炎新藥將啟動收案 進人體臨床試驗

生華科 (6492-TW) 今 (11) 日舉行股東會，總經理宋台生會後表示，旗下開發中新藥 Silmitasertib(CX-4945)被美國研究單位認為，具有治療新冠病毒潛力；近期已與美國醫療單位合作，初步將先啟動 10 位病患人體臨床試驗，待成果出爐後，會再向美國 FDA 提出緊急研發新藥申請。

生華科的新藥 Silmitasertib 同時獲選美國國衛院、美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所 (UCSF-QBI)、美國衛生及公共服務部 (HHS) 等多項單位青睞。

宋台生指出，目前新藥開發治療新冠肺炎可分兩大方向，包括將藥品提供給美國國衛院進行後續開發，及公司自行研發。

與美國國衛院合作方面，他說，該藥品已經進入細胞測試，後續將進行動物試驗；自行開發的藥品則已與多家美國醫療單位合作，將先收案 10 位病患進行人體臨床試驗，每位病患從給藥至觀察約需 14 天，待完成所有臨床數據分析後，將爭取美國 FDA 緊急研發新藥申請。

宋台生解釋，感染新冠肺炎患者，會分成三個階段，感染第 1-5 天，病患會出現發燒、呼吸不順等症狀，此時體內病毒量最高；第 5.5-9 天，免疫反應開始啟動，並會抑制病毒量；第 9 天後為超級反映時間，此時病患雖然病毒量低，但因氧氣不足需要呼吸器維持生命。

他說，以目前備受重視的瑞德西偉來看，是使用在第 9 天之後，但此時病毒量過低，可消滅的病毒數量也有限，也可能同時破壞免疫系統；而 Silmitasertib 為雙重機制反應，可同時抑制病毒且不干擾免疫系統。