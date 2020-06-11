疫情衝擊需求+電動車崛起 德國汽車廠面臨重大挑戰

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，導致汽車產業的供應鏈停滯、以及銷售量大幅衰退。儘管隨著各國經濟重啟，汽車製造商及交易商皆得以恢復正常營運，但由於疫情導致消費需求不振、加上近年來各國政府大力提倡電動車，預期傳統汽車產業的復甦將會面臨重大挑戰。

德國經濟高度仰賴汽車產業，且該產業亦支持著德國的出口及就業市場成長。德國智庫 Ifo 經濟學家 Felix Roesel 警告，德國汽車產業面臨著重大的挑戰，由於疫情導致全球供應鏈受到阻斷，使得汽車製造商無法使用全部的產能。另外，封鎖措施導致賣場被迫關閉，且失業率的攀升及財富的萎縮，亦造成消費者延後購買行為。

汽車產業分析師 Matthias Schmidt 表示，在疫情爆發之前，汽車產業便已面臨景氣循環的衰退期，德國的汽車銷售量於今年 1 月及 2 月份，分別下滑 7.3% 及 10.8%，而疫情的爆發更導致該產業持續深陷泥沼。

隨著疫情趨緩，自 5 月中旬開始，各國開始逐漸放寬封鎖措施，德國政府允許汽車交易商於 4 月底開放營業，且汽車製造大廠如福斯 (Volkswagen) 等，亦於 5 月初開始恢復生產活動。

為了減輕疫情對於經濟造成的衝擊，德國政府日前公布了 1300 億歐元 (約 1470 億美元) 的經濟刺激政策，其中包括調降汽車的增值稅，由 19% 下調至 16%。另外，針對 4 萬歐元以下的電動車，亦提供 6 千歐元的購買補貼。

電動車的需求於近年來持續上升，根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 數據顯示，電動車的市佔率在 2020 年 Q1 達 6.8%，較去年同期的 2.5% 大幅攀升。

儘管如此，汽油車於歐洲市場的市佔率仍超過一半，柴油車的市佔率則將近達 30%。因此，政府的補貼及刺激方案，對於傳統汽車製造商而言成效較為有限。