史上最差！歐洲4月汽車銷售暴跌76%

歐洲汽車製造協會 (ACEA) 週二 (19 日) 公佈 4 月份汽車銷售數據，報 270,682 輛，創下自 1990 年該數據開始統計以來的最低紀錄，且較去年同期的 1,143,946 輛，大幅衰退 76.3%。

歐洲新車註冊數 (圖：Bloomberg)

數據顯示，歐元區的 27 個國家，於 4 月份的汽車銷售皆呈現兩位數的下跌，尤其是新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的重災區義大利及西班牙，更是分別大跌了 97.6% 及 96.5%，西班牙於 4 月份的汽車銷售量僅達 4100 輛。

除此之外，4 月份德國及法國的汽車銷售量，分別衰退了 61.1% 及 88.8%，而英國的汽車銷售則下滑了 97.3%。

自 3 月中旬開始，歐洲各國採取了嚴格的封鎖措施，以避免疫情持續擴大，導致 3 月份的汽車銷售量下滑 55%，而 4 月份的衰退幅度更進一步擴大至 76%。

汽車製造大廠福特 (F-US) 及福斯 (Volkswagen) 汽車皆表示，由於疫情導致工廠及展示間皆被迫關閉，預期將可能造成公司營運上的虧損。

儘管中國 4 月份的汽車銷售呈現回溫趨勢，但歐洲車市的不確定性卻仍舊相當高，肺炎疫情導致歐洲消費者的購買行為改變，並重創投資人信心，此外，在各國實施解封措施之後，第二波疫情的爆發也將會是個隱憂。

今年 1 至 4 月歐洲汽車銷售量下滑了 40%，根據 Bloomberg Intelligence 預估，歐洲 2020 年全年的汽車銷售量將衰退 20%，且距離汽車市場景氣的恢復，仍需要一段較長的時間。

德國的經濟成長相當仰賴汽車的製造及出口，且該產業的雇用人數高達超過 80 萬人，近年來，由於排放標準的相關法規趨嚴，導致汽車製造商面臨沉重壓力，再加上疫情的爆發，更對該產業造成雙重打擊。儘管德國汽車製造商嘗試說服總理梅克爾 (Angela Merkel) 提供汽車產業的刺激方案，但目前梅克爾尚未特別針對該產業提出紓困計劃。

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