低利率當道資金行情撐高股市 投信看好科技消費兩大族群

聯準會 (FED) 會議重申維持量化寬鬆，投信分析，受疫情衝擊、失業率飆高與通膨未低於 2%，FED 的低利率可望延續至 2022 年，而低利率環境將可望持續提供風險性資產支撐，點名看好科技、消費兩大族群。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒表示，最近美、中兩國雖有政治情勢變化，但隨著疫情趨緩世界各國陸續解封防疫政策，在全球央行量化寬鬆挹注籌碼的推波助瀾下，帶動美股一路飆漲，指數更一度超越 MSCI 世界漲幅。

左思軒進一步指出，近期大型科技股再度重回盤面熱點，美股解封概念題材雖有漲多拉回風險，但在基本面、價值面支撐下仍有機會挹注美股相關指數走勢攀升。

左思軒表示，眼前景氣雖短期有雜音，但從長線角度來看，不論是企業獲利狀況、技術創新動能、趨勢題材豐富面等美股仍將帶動企業供應鏈上下游成長，預期美股可望維持溫和擴張格局。

從歷史經驗來看，企業長期營收增長強勁，未來才可望延續個股上漲動能，並進一步帶動相關產業鏈的成長，包含族群：雲端網路、科技硬體、工業自動化、醫療保健、互聯網、汽車相關應用等皆為推薦選擇的資產題材。

保德信投信則點名看好消費類股。保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，僅管目前就業市場出現短暫性乏力，但隨各國政府積極救援降低消費層面衝擊，進而促進市場消費信心回穩。

楊博翔分析，隨著各州已陸續解除封鎖，美國消費動能有望逐步回溫，而疫情也加速消費趨勢改變，新型消費逐步取代傳統消費市場，該類股後市漲勢可期，未來仍有資本利得空間，建議可適度布局新消費概念基金。