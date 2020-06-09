分析師：美股到11月總統大選前波動更劇烈

美國 2020 年危機不斷，先是新冠疫情 (COVID-19) 危機，接著非裔之死更引爆各地示威活動，嚇壞許多市場分析師，也沖淡美國總統川普的勝算。 BCA Research 的地緣政治分析師 Matt Gertken 預測，無論 11 月的美國總統大選由誰勝出，美股都將迎來另一波的波動。

美國非裔佛洛伊德 (George Floyd) 遭警方壓頸致死，引發美國多州暴動示威，美國總統川普揚言動用軍隊平息動亂的強硬作風，讓他的支持率一路下挫。

Gertken 多年來不斷示警動亂爆發的可能性，即使在疫情和經濟衰退發生之前，他就已經預測到美國將爆發大型社會運動，他 2017 年就在研究報告中寫道，「美國將在 2020 大選來臨前，爆發某種示威活動」。

去年年底，Gertken 更表示，「美國種族爭議和緊張局勢將會在明年升溫」。

在他最新分析中，Gertken 表示，總體而言股市波動性可能會惡化，美股將受到影響，不過首當其衝的會是美元。他指出，美元將在短期內駛入波濤洶湧的區域，但時間拉長，某些阻力可能減弱。

Gertken 寫道，「股市目前正因為積極的財政刺激措施不斷衝破新高。但後續政策走向對企業將變得更嚴厲，」無論 11 月由誰贏得總統大選。

各國 COVID-19 下社會動盪排名 (來源: MarketWatch)

BCA Research 根據國家受到社會動蕩影響的程度對各國進行排名，顯示美國在主要已開發國家中排名倒數第二，僅次於希臘。

Gertken 說，在經濟惡化和社會不公義的背景下，川普激進的處理方式引起民眾強烈反彈。他指出，線上博弈機構預測民主黨人拜登獲選的機率為 56%。

Gertken 說：「市場已經發現，川普和共和黨讓情況失控的機率高得多，金融業可能意識到美國國內的政治風險會繼續升高。」他預測川普會在 11 月輸掉大選，因為四年前川普以些微差距勝選，而今年的疫情危機和失業率足以削弱他連任的機會。

但 Gertken 表示，11 月大選可能出現兩種情況。一種是非裔選民投票率上師，降低川普勝出機率。另一種相反情況則是川普宣稱的恢復法治行動若有一些成效，可能獲得美國抵制示威的「沉默多數」認可，拉高他勝選機率，然而第二種情況很可能會導致示威活動再度趨於暴力。

他說，大選限制股市反彈，「假如市場預期拜登將勝選，那麼拜登提高稅收、薪資和法規的政策，將讓股市在短期內遭到拋售。」

Gertken 強調，「不然就是股市會一路反彈至年底的大選，並提高川普連任的機會；但這麼一來，將會徹底改變全球體系，尤其是在貿易領域，屆時股市就會在 12 月左右出現拋售。」

然而，這對於美元多頭來說可能會是好消息，Gertken 表示，「我們預期投資人會在全球危機下，逃向美元避險，即便動盪的源頭就在美國。」