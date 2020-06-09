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分析師：美股到11月總統大選前波動更劇烈

鉅亨網編譯陳宜伶
分析師：美股11月總統大選前波動更劇烈(圖片:APF)
分析師：美股11月總統大選前波動更劇烈(圖片:APF)
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總統大選美股標普500道瓊美元匯率避險疫情示威暴動動亂非裔種族歧視危機波動美國總統川普拜登

美國 2020 年危機不斷，先是新冠疫情 (COVID-19) 危機，接著非裔之死更引爆各地示威活動，嚇壞許多市場分析師，也沖淡美國總統川普的勝算。 BCA Research 的地緣政治分析師 Matt Gertken 預測，無論 11 月的美國總統大選由誰勝出，美股都將迎來另一波的波動。

美國非裔佛洛伊德 (George Floyd) 遭警方壓頸致死，引發美國多州暴動示威，美國總統川普揚言動用軍隊平息動亂的強硬作風，讓他的支持率一路下挫。

Gertken 多年來不斷示警動亂爆發的可能性，即使在疫情和經濟衰退發生之前，他就已經預測到美國將爆發大型社會運動，他 2017 年就在研究報告中寫道，「美國將在 2020 大選來臨前，爆發某種示威活動」。

去年年底，Gertken 更表示，「美國種族爭議和緊張局勢將會在明年升溫」。

在他最新分析中，Gertken 表示，總體而言股市波動性可能會惡化，美股將受到影響，不過首當其衝的會是美元。他指出，美元將在短期內駛入波濤洶湧的區域，但時間拉長，某些阻力可能減弱。

Gertken 寫道，「股市目前正因為積極的財政刺激措施不斷衝破新高。但後續政策走向對企業將變得更嚴厲，」無論 11 月由誰贏得總統大選。

各國COVID-19下社會動盪排名(來源:MarketWatch)
各國 COVID-19 下社會動盪排名 (來源: MarketWatch)

BCA Research 根據國家受到社會動蕩影響的程度對各國進行排名，顯示美國在主要已開發國家中排名倒數第二，僅次於希臘。

Gertken 說，在經濟惡化和社會不公義的背景下，川普激進的處理方式引起民眾強烈反彈。他指出，線上博弈機構預測民主黨人拜登獲選的機率為 56%。

Gertken 說：「市場已經發現，川普和共和黨讓情況失控的機率高得多，金融業可能意識到美國國內的政治風險會繼續升高。」他預測川普會在 11 月輸掉大選，因為四年前川普以些微差距勝選，而今年的疫情危機和失業率足以削弱他連任的機會。

但 Gertken 表示，11 月大選可能出現兩種情況。一種是非裔選民投票率上師，降低川普勝出機率。另一種相反情況則是川普宣稱的恢復法治行動若有一些成效，可能獲得美國抵制示威的「沉默多數」認可，拉高他勝選機率，然而第二種情況很可能會導致示威活動再度趨於暴力。

他說，大選限制股市反彈，「假如市場預期拜登將勝選，那麼拜登提高稅收、薪資和法規的政策，將讓股市在短期內遭到拋售。」

Gertken 強調，「不然就是股市會一路反彈至年底的大選，並提高川普連任的機會；但這麼一來，將會徹底改變全球體系，尤其是在貿易領域，屆時股市就會在 12 月左右出現拋售。」

然而，這對於美元多頭來說可能會是好消息，Gertken 表示，「我們預期投資人會在全球危機下，逃向美元避險，即便動盪的源頭就在美國。」