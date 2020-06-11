四大方向爭取後疫情時代物流商機

全台最大低溫倉儲業者裕國 (8905-TW) 今 (11) 日恢復交易，股價跳空漲停 14.65 元開出並一價鎖住到底，裕國新任董事長楊育偉則指出，將在低溫倉儲、物流，肉品加工及營建四大方向努力，爭取後疫情時代興起的龐大商機。

依照裕國第一季財報顯示，每股淨值 23.73 元，依今天的收盤價計算，股價淨值比僅 0.62 倍。

裕國遭遇董事長換人、今年第一季季報無法申報、遭櫃買中心要求停止交易等風波，股票在 5 月 20 日起停止交易，在第三代楊育偉接任董事長、完成季報申報後，今日恢復正常交易，股價直奔漲停作收，成交量 306 張。對此，楊育偉感謝市場投資人的支持及肯定，未來新經營團隊仍會戰戰兢兢，致力改革，以維護公司及投資人權益。

楊育偉今天表示，四大經營方向，有關倉儲部分，預計在桃園中壢租地或買地，擴充凍庫廠房，並致力加強現有凍庫滿倉率及提升貨物週轉率；物流部分受疫情影響，冷凍食品未來通路成長趨勢明顯，估計物流配送成長可期，旗下裕鵬物流將適時擴充車隊以增加公司營運能量。

楊育偉指出，裕國的肉品加工業務會持續與知名品牌集團合作，並將覓地增建南投二廠，以擴充產能及利潤；此外，在營建部份，目前裕國尚餘三地，其中沙鹿黃昏市場已推出豐盛住宅大樓案，總戶數 135 戶已銷 54 戶，未來將依市場需求適時再推案。

裕國將於 6 月 24 日召開股東會，除討論配發 1 元現金股利案，股東會重頭戲在 6 席董事與 3 席獨立董事的改選，市場也傳兩大股東的新任公司派與前董座派早已進行委託書徵求的對立狀況。

裕國去年稅後純益 1.18 億元，年減 47.8%，每股純益 1.02 元，2020 年首季營收 4.89 億元，毛利率 14.75%，季 1.61 個百分點，年增 5.09 個百分點，稅後純益 3849 萬元，季增 36.71%，年增 33.99%，每股純益 0.33 元。

裕國 2020 年前 5 月營收 7.75 億元，年減 32.25%。