〈能源盤後〉經濟前景黯淡 美多州已見新冠疫情復燃跡象 WTI挫逾8%

週四 (11 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油和 Brent 原油價格均為 6 週多以來最大單日跌幅，係因美國每週庫存上升、新冠確診病例有增加跡象、Fed 經濟前景黯淡，這些破壞了自 4 月歷史低點以來的復甦走勢。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「在不到一週的時間內，石油市場的供需基本面就轉為看跌了。原油供應過剩且需求預期下降，導致油價急劇下跌，疫情復發的風險粉碎了全球經濟穩定復甦的希望。」

Fed 週三發布低迷的經濟前景後，Moya 指出，「能源交易者擔心經濟出現永久性傷害以及新冠疫情復發將削弱今年下半年的強勁前景，因美國原油庫存上升至歷史新高，意味著供應過剩的問題近期內不會消失。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.26 美元或 8.2%，收每桶 36.34 美元，為 4 月 27 日以來最大單日跌幅，也是自 6 月 1 日以來最低收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.18 美元或或 7.6%%，收每桶 38.55 美元，為 4 月 21 日以來最大單日跌幅，也是自 6 月 1 日以來最低收盤價。

EIA 週三報告顯示，截至 6 月 5 日的一週中，美國原油庫存增加了 570 萬桶，與分析師預期背道而馳。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期當週美國原油庫存減少 320 萬桶。

與此同時，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三強調，美國的經濟前景將充滿挑戰，利率也會維持 0%—0.25% 的範圍到最少 2022 年，並警告恐有數百萬人無法重返工作崗位。

Rystad Energy 高階石油市場分析師 Paola Rodriguez Masiu 週四報告指出，「在 OPEC + 減產的推動下，過去幾週油價上漲，但因市場對需求復甦速度的擔憂加劇，油價再次承壓。」

倘若疫情後的復甦力道轉弱，可能會挫傷能源與石油產品的需求，且有跡象表明，在企業重新開放運作之際，新冠確診病例也繼續上升並突破 200 萬人關卡。

根據約翰 · 霍普金斯大學匯總的數據，全球新冠確診人數達 739 萬人。

瑞穗證券美國能源期貨總監 Robert Yawger 週四報告指出，「因為新冠確診案例增加，包括原油和股市在內的風險資產今日都承壓。越來越多的證據表明，亞利桑那州、德州、佛州和加州正在醞釀二波 COVID-19。」

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格下跌 7.5%，收每加侖 1.1188 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 7.3%，收每加侖 1.088 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.9%，收每百萬 Btu 1.813 美元。

EIA 週四報導，截至 6 月 5 日當週，天然氣供應量增加 930 億立方英呎，根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期當週天然氣供應量增加 950 億立方英呎。