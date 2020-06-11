減產幾乎達標 OPEC+5月減產執行率達85%

標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 週三 (10 日) 發布調查表示，在石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 共同努力下， 5 月減產執行率達到 85%，5 月日減產量達到 828 萬桶，幾乎接近先前設定的減產目標。

上述調查指出，今年 5 月 OPEC 13 個成員國的日產量已降至 2432 萬桶，減產執行率為 82%，調查同時發現，俄羅斯和其他 9 個非 OPEC 夥伴國的表現更好，合計日產量達 1389 萬桶，減產執行率更是高達 91%，將 OPEC + 的總體減產執行率拉至 85%。

其中，赤道幾內亞、剛果共和國以及沙烏地阿拉伯為 OPEC 成員國中執行率最高的前三位，馬來西亞、巴林、墨西哥為非 OPEC 國家執行率前三位，俄羅斯位居第四。

OPEC+5 月減產執行率 (圖：標普全球普氏)

新冠病毒引發能源需求暴跌後，OPEC+ 今年 5 月展開有史以來最大規模的減產計劃，集團一致同意將每日削減 970 萬桶石油，約佔全球石油供應的 10%。

根據標普數據，OPEC+ 在 5 月每日減產量達 828 萬桶，成員國將持續觀察減產走勢，而繼此前達成 5 月和 6 月每日減產 970 萬桶的歷史性協議後，OPEC+ 上週六 (6 日) 達成最新協議，同意 7 月將延續每日 970 萬桶的減產量，並要求 5 月和 6 月未能實現減產目標的國家，將在 7 月至 9 月進行補償。

儘管如此，加拿大皇家銀行 (RBC) 對於未能達成減產配額的國家，是否能履行額外補償承諾感到質疑。

RBC 資本市場分析師表示：「目前我們仍不清楚補償的實際機制，且 OPEC 領導人沒有回答關於伊拉克要求根據經濟狀況和生活水平來重新考慮配額的問題。」

能源分析機構 Argus 首席經濟學家 David Fyfe 也表示，由於伊拉克、奈及利亞以及哈薩克都和上游公司簽訂合約，他認為上述國家可能難以百分百兌現減產承諾。

OPEC+ 下一次會議定於 6 月 18 日召開，此後每月一次的會議將評估成員國屢約情況，並就未來的減產配額提出建議，目前預計 8 月日減產量將回落至原先共識的 770 萬桶。