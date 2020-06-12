【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 週四美股因 FED 主席表示新冠毅情衝擊經濟，復甦之路舉步艱難，引發投資人憂慮，紛紛選擇先退場觀望，金融、能源與科技股全面走低、終場漲跌幅介於 - 6.90%~-5.27%，其中 APPLE、FB、NVIDIA、INTEL 跌幅超過 4%。台積電 ADR 下跌 4.4%，夜台下跌 1.55%。

2. 台股早盤開平走高，盤中續創波段高，但因美期與亞股轉弱，指數隨即震盪下跌，接近午盤獲利了結賣壓湧現，跌幅持續擴大。終場指數下跌 184.39 點，收在 11,535.77 點。

3.OTC 指數開高走高，11 點過後與加權同步拉回，收盤下漲 2.14%，收在 152.42 點，目前上方壓力在 156 點，下方支撐則為月線 148 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股漲多回檔，收長黑 K 棒，日 K 呈現高檔吞噬。

(2) 量能：周四成交量增至 2,393.27 億元，顯示獲利了結賣壓仍重。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉、MACD 柱狀體零軸之上下滑，。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 26.77 億元；外資 + 2.75 億元、投信 + 1.56 億元、自營 - 31.08 億元。

5.PCB：近期外資持續調高 PCB 族群，3189 景碩 5 月營收創 31 個月來高點，股價逆勢上漲 8.9%，帶動 8046 南電早盤一度攻高。此外，2368 金像電營收年增 56.10%，股價收高；2367 燿華 5 月營收表現不佳，但市場預期後續將逐步改善，股價盤中衝上漲停。

6. 高價股：6732 昇佳拉開高價股比價效應，週四 5269 祥碩、5274 信驊、4966 譜瑞 - KY、6669 緯穎早盤再度攻高，收盤漲幅收斂。

7. 自行車：隨中國、歐美陸續解封，對於自行車需求回溫，帶動自行車雙雄 9921 巨大、9914 美利達及鏈條大廠 5306 桂盟 5 月營收皆較上月及去年同期成長，其中，巨大 5 月營收更是創下單月歷史新高紀錄，周四股價普遍呈現上漲。

8. 操作建議：台股周四出量重挫，技術型態與線型轉弱，短線恐怕陷入整理格局，但目前中期偏多趨勢尚未改變，建議可趁機找尋，基本面佳的個股，布局投信季底作帳。短線可關注 IC 設計、5G 相關、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

9.5G 給力 聯發科樂觀看下半年：2454 聯發科 11 日舉行股東常會，回顧上半年狀況，董事長蔡明介說，新冠肺炎對 2020 年上半年造成市場不確定性，不過目前已經穩定下來，對未來能見度也逐步提升。執行長蔡力行指出，5G 手機晶片及平板第二季可望保持高度成長，預期上半年有機會繳出不錯的成績單。

10.PS5 將報到 13 檔概念股有望沾光：索尼公司（Sony）將於台北時間 12 日凌晨舉行新一代遊戲主機 PlayStation 5（PS5）遊戲線上發表會。概念股包括替 AMD 代工的台積電，組裝廠 4938 和碩、2354 鴻準，IC 載板廠 8046 南電、3037 欣興，均熱片供應商 3653 健策，電源供應器 2308 台達電、2358 群電、2385 群光、光寶科，供應接頭的電子組件廠 2392 正崴，微機電（MEMS）麥克風廠 6679 鈺太，以及快閃記憶體控制晶片商 8299 群聯。

