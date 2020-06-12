〈台股盤中〉開低走高跌點收斂逾150點 整兵後挑戰10日線

美股昨日再度上演大屠殺戲碼，道瓊指數崩跌 1861 點，衝擊今 (12) 日亞股全面下挫，不過，陸港股跌幅不如日韓股重，台股更開低走高，一度跌近 300 點甚至跌破 10300 點關卡後，隨即收斂跌勢，盤中跌點縮小至 130 點附近，收復 10400 點大關，有挑戰站回 10 日線 10432 點位置之勢，估成交值從一早 2800 億元收斂至 2200 億元。

台股早盤一度放量重挫近 300 點，不過，下檔月線支撐強勁，加上台幣走強，資金行情不弱，儘管盤中上市櫃合計下跌家數超過 1500 家，但跌停家數僅 2 檔，漲停家數則有 10 檔，顯現盤勢不弱。

權值股來看，多半呈現開低走高格局，不過，對大盤的壓力仍不輕，除了和碩和台灣大翻紅，台塑化、可成、廣達和永豐金等跌幅 2% 左右，國巨、聯電、中壽、中信金、中鋼、寶成、豐泰和大立光跌逾 1.5%，台化、遠東新、南亞、台塑、新光金和彰銀等跌超過 1%。

反觀由於市場擔憂二次疫情爆發，防疫概念股再度有買盤湧入，生技族群中，永日大漲超過 7%，展旺、神隆、中化生和台耀漲幅逾 2%，旭富和永信穩在盤上。

口罩供應鏈也有部分買盤進駐，康那香漲逾 3%，恆大漲 2%，南六漲逾 1%。

電子股仍有漲多拉回壓力，被動元件族群中，在國巨跌近 2% 衝擊下，包括信昌電、禾伸堂和蜜旺實和華新科跌超過 2%。

電池材料廠中，康普跌逾 3%，長園科跌 2%，美琪瑪也跌 1%。

在二次疫情爆發的疑慮下，日前強彈的餐飲股再度陷入整理，美食 - KY 跌逾 3.5%，新天地、雅茗 - KY 和天蔥均跌 2.5% 上下，漢來美食、六角、豆府和瓦城均跌逾 1%。

法人指出，雖今日技術面拉出長下影線，下檔有撐，不過，昨日出現爆量長黑 K 棒後，短線修正走勢不容易扭轉。

元大投顧進一步說明，本波行情由資金點火，經濟數據或許將由谷底翻揚，但基本面要跟上還需要時間，股價已明顯超前反應，漲多本就是最大利空，短線乖離過大，再加上指數來到去年 11 月至今年 2 月的套牢區，籌碼面難免鬆動，短線有修正壓力不意外。