避險潮 人民幣中間價結束連九升 貶257基點

受到聯準會 (Fed) 對美國經濟前景黯淡的看法，加上美國可能再出現新一波的新冠肺炎疫情，導致道瓊崩跌逾 1800 點。市場資金紛紛流向避險貨幣，帶動美元 指數走升。週五 (12 日) 中國外匯管理局將人民幣中間價調貶 257 基點，報 1 美元兌 7.0608 人民幣，結束連九升。

此外，離岸人民幣今 (12) 日凌晨收盤則貶值 250 基點，貶幅 0.35%，收在 1 美元兌 7.07820 人民幣。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

人民幣早盤午仍維持貶值走勢，一度再貶逾 100 基點，截至上午 09:30 止，人民幣走貶 59 基點，貶幅 0.08%，暫報 1 美元兌 7.0803 人民幣。

至於在岸人民幣則是走貶 179 點，貶幅 0.25%，暫報 1 美元兌 7.0829 人民幣。

分析指出離岸人民幣在 5 月底貶至接近 1 美元兌 7.2 人民幣的低點後，隨即開始走升，目前已升破 7.1 大關。不過美國方面肺炎疫情仍未有效控制，加上經濟前景不樂觀，使得資金大舉流出風險性資產轉往美元、黃金、債券的商品，因此不排除短期內人民幣再度回測 7.1 的支撐力道。

自 5 月下旬以來，隨著經濟數據優於預期，且全球許多國家慢慢步入常態，使得美元指數已回檔 3.5%。

Tempus Inc. 表示，股市近期的大漲正在接受現實情況的考驗。但也不排除是近期全球股市漲幅快又急，美元也隨之大貶，投資人正在尋找獲利了結的理由，開始出脫美股，買進美元等避險資產。



