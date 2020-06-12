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〈紐約匯市〉鮑爾經濟前瞻黯淡 美元強彈 英鎊澳幣暴跌

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉鮑爾經濟前瞻黯淡 美元強彈 英鎊澳幣暴跌(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉鮑爾經濟前瞻黯淡 美元強彈 英鎊澳幣暴跌(圖片:AFP)
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聯準會 (Fed) 黯淡的經濟前瞻、美中緊繃關係和潛在性第二波疫情等風險因素，促使投資人奔向美元避險，週四 (11 日) 美元回彈， 瑞郎觸及三個月來高點，日圓走揚。英國無協議脫歐的風險激增，加上美元走強，拖累英鎊漲幅。

週四衡量美元兌其他六種主要貨幣的美元指數下跌 0.89%，報 96.800，市場恢復避險買盤，扭轉美元近期跌勢，支撐位落在 96.00，有望突破 200 日均線 98.43。避險日圓美元升至一個月高點。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

Fed 主席鮑爾在週三的會議聲明中表示，將維持當前零利率水平至 2022 年，並強調美國經濟正面臨風險，認為非農就業報告可能低估失業率 3 個百分點。

鮑爾補充說，經濟的恢復速度取決於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的走勢。

週三央行更新經濟展望，預估今年 GDP 將萎縮 6.5%，到年底的失業率達到 9.3%。這一預期比市場要來的悲觀，使得投資人遠離股市，轉向避險美元和債券，美股四大指數今日慘跌。

多倫多豐業銀行 (Scotiabank) 分析師 Shaun Osborne 表示，聯準會萎靡的評論壓垮「股市對 V 型經濟復甦的樂觀預期」。

Osborne 補充說，市場還擔心出現第二波感染潮，首爾的新冠病例數激增，美國某些較早開放的州也出現確診病例增加的跡像。

美元兌瑞郎跌至三個月低點 0.9399，Osborne 表示：「隨著風險偏好的降低，外匯市場焦點已經回到避險貨幣上，瑞郎和日圓表現出色。」

儘管如此，ING 分析師表示，「在週四的避險買盤前，美元才正要從 3 月中旬的低點回升」，鑑於 Fed 將長期維持寬鬆政策，因此他認為，美元走強很可能只是暫時的現象。

美元上行促使歐元走軟，週四歐元美元下跌 0.67%0，至 1.1293 美元。由於歐元前一日觸及三個月高點，因此僅錄得小幅虧損。

英鎊週四暴跌 1.2%，報 1.2592，從日內高點 1.2754 驟跌，結束為期三週來的漲勢，由於脫歐的擔憂升溫，英鎊看跌押注創下八個月來最高水平。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

投行 ING 補充說，隨著英國無協議脫歐的風險增加，越來越多人看跌英鎊，即使脫歐風險消褪後，英鎊依然承壓。

自二月份以來，英國與歐盟 27 國之間的貿易協議談判幾乎沒有進展，未能達成共識的關鍵要點包括未來在英國水域的捕魚權、外交政策和國防。

英國首相強生、歐盟領導人 Charles Michel 以及歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 負責人，將於 6 月 15 日舉行會談，以突破英歐僵局。

同時，經濟合作暨發展組織 (OECD) 警告，在新冠疫情的影響下，英國經濟將是全球發達國家中打擊最大的經濟體。

經合組織預測，英國 GDP 可能會在 2020 年萎縮 11.5%，但如果再掀起另一波疫情，英國經濟可能萎縮 14%。

市場交易者還將關注英國央行將於 6 月 18 日舉行的會議，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師預計下週英國央行貨幣政策委員會將維持利率在 0.10% 不變，並很可能增加 2000 億英鎊的資產購買工具。

貿易高度敏感貨幣週四領跌，澳幣和挪威克朗均下跌超過 1%。

澳幣從隔夜的 11 個月高點回落，暴跌 2.12% 至 0.6849 美元紐幣也從四個半月高點滑落，下跌 0.7% 至 0.6493 美元

截至週五 (12 日) 台灣時間 5:00 價格： 

美元指數來到 96.800。+0.89% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1293 美元。-0.67%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2592 美元。-1.20%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6849 美元。-2.12%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3630 加幣。+1.63%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.85 日圓。-0.22%

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