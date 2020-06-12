國際中橡生技權利金仲裁案 2021年中後才有結果

國際中橡 (2104-TW) 今 (12) 日召開股東會，公司表示，受到疫情影響，生技事業群的權利金疑義仲裁案，得待 2021 年中後才會有結果；碳黑事業群則正積極投入橡塑膠製品用的碳黑新品研發，未來將持續強化產品組合。

國際中橡去年第 2 季起，生技事業群未收到歐洲區權利金，影響營運表現，而為爭取與維護股東權益，國際中橡表示，正透過法律及各種程序，全力應戰，但因疫情關係，仲裁案可能要到 2021 年中後，才有裁判結果。

國際中橡指出，近期經貿衝突及黑天鵝事件，加深佈局全球化產銷系統的重要性，碳黑事業群繼印度 Gujarat 省建新廠後，2019 年底宣布將與土耳其 OYAK 集團在土耳其設立合資公司建造碳黑製造工廠，碳黑生產基地將由亞洲、美洲，拓展至歐洲市場，成為深耕在地市場的全球化公司。

此外，國際中橡也持續投入研發，去年啟用高雄林園研發中心，團隊開發出轎車與卡車用低滾阻輪胎碳黑，過去一年研發重點聚焦橡塑膠製品用的碳黑，新品可滿足輪胎外的廣大橡塑膠製品需求，未來將繼續深耕碳黑，研發於輪胎、橡塑膠、油墨等不同下游市場，持續強化產品組合。