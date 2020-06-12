〈台新金股東會〉彰銀下周董事改選 吳東亮：盼政府依約支持台新金取得經營權

台新金 (2887-TW) 今 (12) 日召開股東常會，董事長吳東亮指出，彰銀 (2801-TW) 案目前仍在高院審理中，但先前法院審理都認可雙方有契約關係存在，呼籲財政部能依約支持台新取得彰銀的經營權；如有政策改變，也願在維護全體股東權益前提下，與政府共同協商尋求解決之道。

彰銀下周五即將召開股東會進行董事改選，纏鬥長達 15 年之久的彰銀案仍是今天股東會重點。

股東發問，財政部為爭取外資支持而提出一份英文說帖，指稱台新金主導彰銀經營時，績效落後其他同業，但財政部主導時期彰銀經營績效也相對落後，詢問台新金對此事的看法。

金控總經理林維俊回應，根據彰銀官網揭露的訊息，台新金在 2005 年到 2013 年入主彰銀時期，資產報酬率 0.16%，財政部 2014 年拿回經營權迄今，彰銀資產報酬率平均約 0.6%；但台新金進入彰銀前，彰銀有很多不良資產，台新金 2005 年經營後努力打銷呆帳達 596 億元，讓彰銀體質逐漸恢復正常。

林維俊進一步指出，財政部是在 2014 年 12 月才主導彰銀經營權，比較財政部經營時期的資產報酬率與淨值等，彰銀可說遠落後於一銀、華銀，整體台新金經營績效仍優於財政部表現。

林維俊強調，彰銀對外宣稱公股處理前任經營者的爛攤子，這是有誤導、欺騙投資人的嫌疑，不符金融從業人員該有的誠信標準。

股利配發部分，台新金去年稅後純益 125 億元，每股稅後純益 1.19 元，每股擬配現金股利 0.56 元、股票股利 0.23 元，合計配發 0.79 元股利。