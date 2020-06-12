晶技桃園平鎮新產線Q3全數進駐 有助Q4動能

台頻率元件龍頭晶技 (3042-TW) 今年受惠網通、筆電應用需求旺盛，營收淡季不淡，同時，在台灣桃園平鎮廠增加的 5 條小型化產品生產線，已於 2 月、5 月分批進駐，最後一批的 2 條生產線確定 8 月抵達，將有助第四季晶技旺季營運動能。

晶技今年資本支出估達 11.6 億元，主要用於開發生產小型化高階石英元件，包括 1210、1008 等最具市場競爭力的高加值產品，平鎮廠 2 月有 2 條生產線進駐、5 月有 1 條，目前正在等候 8 月的 2 條生產線抵達。

頻率元件業者包括晶技、希華 (2484-TW) 等都積極擴充利基型產品，第 二季有筆電、平板產品需求挹注，下半年受惠 5G 商轉，訂單能見度高，晶技桃園平鎮小型化產品產能持續開出中。

同時，晶技目前石英元件產品應用於網通、PC、手機等可攜式產品，及目前最夯的 TWS 真無線耳機等，除感測元件走勢稍弱，其他應用產品去化快速，陸續取得客戶端採購長約。

晶技 5 月營收 8.43 億元，年增近 3 成，創歷年同期新高，由目前手中訂單狀況來看，今年第二季營收將較第一季成長 15%，也較去年第二季成長 28.53%，為 14 季以來新高。晶技今年以來營收維持高檔，累計前 5 月營收為 38.6 億元，年增 34.05%

雖然新台幣升值不利獲利，但晶技受惠市場急單，且出貨結構有利，5 月毛利率估仍可站穩 30% ，晶技 3 月毛利率 30.69%、4 月毛利率 30.11% ， 5 月可望連 3 個月站穩 3 成。

晶技 4 月稅前盈餘為 1.25 億元，年增 2.03 倍，仍處獲利高檔，每股稅前盈餘約 0.4 元，前 4 月稅前盈餘 4.28 億元，年增 2.26 倍，每股稅前盈餘 1.38 元。