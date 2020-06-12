明泰搶車聯網商機 擬找策略合作對象

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (12) 日召開股東會，新任董事長黃文芳表示，會持續尋求合適的策略合作對象，尤其以佈建車聯網為主要目標，而針對近期與前董座李中旺的紛擾，則低調避談。

黃文芳致詞時指出，未來 5G 企業網路端到端解決方案，將鎖定智慧能源管理、智慧工廠、智慧消防安全等場域，另外，也將持續尋求合適的策略合作對象，尤其會以佈建車聯網為主要目標。

據了解，明泰持續發展中的 24GHz、77GHz 及 79 GHz 毫米波雷達，可結合車用 AVM 環景影像系統，提升感測精準度，並已廣泛應用於先進駕駛輔助系統 (ADAS)，加上明泰具有網路攝影機及網路通訊技術，可提供客製化服務並將結合、掌握車聯網發展商機。

至於外界關注，李中旺出任友訊 (2332-TW) 董事長後，派任台鋼董事長王炯棻、律師林文鵬，以友訊法人董事代表的身分進入明泰董事會，未來該如何協調，對此，黃文芳則低調避談。

黃文芳強調，以明泰目前各網路事業體，加上合併仲琦的有線電視產品線 (MSO)，不再只是單純提供產品的供應商，更能解決產品整合問題，從而擺脫紅色供應鏈的威脅。

明泰股東會今日半小時順利落幕，會中除了通過每股配息 0.44 元外，也補選 1 席獨董，由成大電機工程系教授謝明得擔任。

另外，臨時動議階段，大股東佳世達 (2352-TW) 提議，由於李中旺對董事會提出的訴訟，將兩位獨立董事列為訴訟代表人，但兩位獨董向法院明確表達無意涉入訴訟之中，故提議選任明泰財會主管做為訴訟之人，委任律師處理訴訟，也獲同意通過。