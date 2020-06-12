〈技嘉股東會〉電競、新品帶動 Q3旺季動能加溫營運可望再優於Q2

電競品牌大廠技嘉 (2376-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長葉培城表示，第 2 季顯卡、主板、伺服器出貨優預期，在電競商機、新品帶動下，第 3 季旺季可期，營運仍可維持高檔，估持平或再優於第 2 季，全年仍維持板卡、伺服器雙位數成長目標。

葉培城表示，第 2 季營運在電競、遠距商機發酵下優於預期，展望第 3 季，預期電競商機將延續，遠距商機成長動能則相對有限，伺服器方面預期將維持高成長，依目前客戶訂單來看，樂觀看待下半年。

筆電方面，葉培城指出，短期筆電需求強勁，部分機種供不應求，目前生產、追單比較困難，正規劃下半年新成長目標，零組件方面，雖然第 1 季主板、顯卡有缺料狀況，但第 2 季起逐步緩解，影響有限，目前產能利用率仍維持高檔。

技嘉資深處長孫國仁則表示，今年第 2 季淡季不淡，顯卡受惠雲端商機需求強勁，6 月估維持高檔，出貨將持平首季，第 3 季也將有新品上市，主板則在英特爾新品助攻下，可望持平首季。

法人估，技嘉第 2 季營收將維持雙位數成長，季增近 2 成，上看 200 億元，

技嘉 5 月營收達 76.33 億元，月增 23.81%、年增 80.13%，創近兩年新高，累計今年前 5 個月合併營收 310.33 億元，年增 25.9%，今股東會也通過去年盈餘分配，每股擬配 2.2 元現金股利。