亞泰影像擴產後銷售動能強 Q2單季營收將超越去年同期

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 緬甸廠產能積極擴充中，2020 年將再擴充總產能 11%，全年總產能將從目前 2700 萬套，增加為 3000 萬套，總經理吳淑品今 (12) 日指出，第二季客戶端去化動能佳、生產效率也高，單季營收可望突破同年同期的 10.82 億元。

亞泰影像今天股東會通過每股配發 3.3 元現金股利，創歷年股利配發新高，隨後公司也訂 7 月 2 日除息交易，7 月 24 日發放。

亞泰影像去年緬甸廠區產能完成擴充，月產能達 110 萬套，緬甸廠今年每月產能將擴充到 130 萬套；總體今年資本支出規劃為 5000 萬元到 1 億元，整體產出數量持續提升。

亞泰影像第一季稅後純益 8914 萬元，創同期新高，季增 63.94%，年增率 60.69%，每股純益為 1.23 元，其中來自緬甸的營收貢獻為 57%，深圳為 43%。2020 年第二季客戶端訂單暢旺，整季營收估超越去年同期。

亞泰影像目前產能分布在深圳及緬甸，策略上積極提高緬甸廠 CIS 模組產能，未來產能目標兩地各占一半，整體產出量將再提升。

亞泰影像為全球第二大的多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 製造商，年產能 2700 萬套，第一季營收 7.93 億元計算，MFP 應用占 93%，掃地機器人測應用占 5-6%，其他為醫療、驗鈔等應用。

亞泰影像去年稅後純益約 3.58 億元，年增 6%，再創新高，每股純益達 4.94 元，創新高，今天股東會通過擬配發每股 3.3 元現金股利，也創下歷年新高紀錄。