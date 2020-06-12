台股放量下殺連破三大整數關卡 跌近300點後早盤有撐收斂跌點

受到美股重挫衝擊，台股指數今 (12) 日以下跌 129.23 點開出後，隨即跌逼近 300 點，連破 11500 點、11400 點和 11300 點關卡，最低來到 11244.64 點，跌幅逾 2%，早盤成交預估量放大至 2800 億元左右，不過，隨後見開低走高姿態，跌點收斂至 200 點附近。

前 50 大權值股早盤全數遭壓在盤下，不過，台灣大、中華電和和碩等仍積極向平盤靠攏。

而各大細族群中，以被動元件族群、電池材料業者、太陽能族群、光學鏡片族群、飛機零組件等表現較弱勢。

盤中美股指數期貨電子盤多數翻紅，略緩和了市場緊張情緒，法人認為，台股昨日跌 184 點已部分反映美股修正壓力，近 2 日台股修正幅度已超過 3%，再加上早盤台幣仍維持格局，先暫時解讀大盤為漲多修正格局，實際上資金行情並不弱。

國泰證期研究部則提醒，台股已跌破 5 日線、10 日線，昨日 K 線收長黑並在高檔爆出大量，後續若無法有效站回 5 日線，盤勢整理在所難免，尤其盤面上代表中小型的店頭市場收盤跌幅大，顯示漲多獲利調節壓力相當重，在美股未能止跌回溫前，建議短線操作相對要保守。