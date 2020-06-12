祥碩展望樂觀股價強勢衝高 超車信驊躍台股第三高價股

高速介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (12) 日召開股東會，儘管台股遭逢賣壓跌逾百點，但祥碩下半年展望樂觀，全年營運估可創高，盤中股價強勢翻紅，擠下信驊 (5274-TW) 躍居台股老三的位置。

台股早盤重挫近 300 點，隨著盤勢回穩、跌點收斂，二大千金股祥碩、信驊獲得買盤青睞，股價強勢翻紅，盤中甚至上演股價追逐戰，祥碩最高衝到 1390 元，漲幅超過 3%，成功超車信驊，躋身台股第三高價股。

祥碩股東會上午登場，針對美國擴大封殺華為議題，總經理林哲偉表示，已感受到去美化效應，與中國自有 CPU 廠合作，營收貢獻今年就可見到，預計今年中國營收比重將從去年的 3%，提升至 5% 以上，甚至上看雙位數。

展望下半年，林哲偉進一步表示，目前客戶新品皆按計畫進行，看好隨著新品上市，客戶拉貨力道可望回溫，展望偏樂觀，且 USB 4.0、PCI Gen 4 明年上半年將送樣、下半年進入量產，將有助營運。

由於自有、代工晶片展望樂觀，祥碩今年以來股價一路飆升，從年初的 615 元，目前已來到約 1355 元的價位，股價翻了 1.2 倍，並持續挑戰歷史新高，近期更接連獲得外資調高目標價。