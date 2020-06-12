〈祥碩股東會〉AMD將再推新品 下半年營運樂觀 全年估創高

高速介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (12) 日召開股東會，總經理林哲偉表示，下半年在客戶拉貨下，全年營運估可創高，且 USB 4.0、PCI Gen 4 明年上半年將送樣，下半年進入量產，將有助營運。

祥碩今年為 AMD 代工 400、500 系列晶片組，受惠客戶市占率大幅提升，祥碩前 5 月營收也顯著成長，達 23.7 億元，年增 53.99%，不過第 2 季受 PC 淡季影響，營收成長動能趨緩，預計是今年低點。

展望下半年，林哲偉認為，目前客戶新品皆按計畫進行，看好隨著新品上市，客戶拉貨力道可望回溫，展望偏樂觀，看好代工的晶片是主流市場，涵蓋中階與入門款，即便客戶自製高階產品，對營運影響有限。

自有品牌方面，祥碩 USB Super Speed 20G 目前已進入小量試產，預計下半年放量，至於新品 USB 4.0、PCIe Gen 4 仍在研發階段，預計明年上半年送樣、下半年進入量產，提前為明年布局。

林哲偉看好，隨著自有品牌拓展有成，可望分散單一客戶、單一市場比重過高風險，且客戶市占率提升，對營運也有正面助益，今年營收估年增雙位數，與先前法說維持一致看法。