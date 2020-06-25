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〈紐約匯市〉全美病例激增 美歐關稅戰逼近 美元自低點反彈 

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉染疫人數激增 美歐關稅戰逼近 美元自低點反彈 (圖片:AFP)
〈紐約匯市〉染疫人數激增 美歐關稅戰逼近 美元自低點反彈 (圖片:AFP)
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週三 (24 日) 美國各地新冠肺炎病例激增，抑制人們對經濟快速復甦的樂觀情緒，市場擔憂第二波疫情將重啟防疫封鎖限制，再一次關閉經濟，而美國擬對歐盟、英國加徵新關稅，地緣政治情勢升級，美元重回避險崗位。

週三衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.60%，報 97.188，雖然脫離週二低點，但美元自三月份創下的 3 年來高點以來，已累計下跌超過 5%。美元日圓一度跌至 106.06，為 5 月 7 日以來最低。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

由於美國多個地區的新冠肺炎 (COVID-19) 病例激增，曾是病毒大本營的紐約、紐澤西和康乃迪克州州長表示，他們將要求那些來自高度感染地區的遊客，在進入該州時進行 14 天隔離。

最新數據顯示，佛羅里達州 COVID-19 確診病例增加 5.3%；德州染疫住院人數增加 7.3%，加州的新增病例從週二的 5019 人躍升至 7149 人。

Merk Investments 駐加州總裁 Axel Merk 表示：「今日市場情緒是悲觀的，最終是疫情驅動美元漲是。」他補充，「不過，這和最近幾週美元不斷走弱也有關聯，因此不須費勁就扭轉這一趨勢」。

國際貨幣基金組織 IMF 週三 (24 日) 下調全球經濟增長預期至 - 4.9%，同時警告全球公共債務恐飆新高，並表示疫情對經濟活動造成的破壞遠比市場預期更廣且深。

同時，美國對英歐盟加徵的新關稅，也打壓風險情緒，提振美元避險需求。美國此舉是針對歐洲飛機製造商空中巴士 (Airbus) 的補貼問題而採取的打擊行動。

美國貿易代表處署 (USTR) 週三 (24 日) 表示，他們正在考慮對來自法國、德國、西班牙以及英國等歐洲進口產品加徵新關稅，產品價值達 31 億美元，再度加劇美國和歐盟間的關稅緊張。

美元強勁亦拖累英鎊歐元漲勢，週三歐元美元下跌 0.48%，至 1.1252 美元，脫離前日達到的一週高點；英鎊下跌 0.78% 至 1.2420 美元

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

分析師表示，歐元區 PMI 數據樂觀，是歐元上行的動力，然而隨著新一波疫情升溫，市場資金湧向美元

信評機構惠譽週三將加拿大評級由 AAA 下調至 AA + 後，加幣擴大損失，該機構認為疫情促使該國公共支出增加、赤字激增，將導致加拿大政府的財政狀況惡化。

美元加幣最新上漲 0.66%，至 1.3635 加幣

避險情緒升溫，澳幣美元跌至 0.6900 下方，進入盤整階段，但在美元走強後承壓，單日跌幅達 0.87%。

週三紐幣走軟，係因紐西蘭央行表示經濟風險的平衡仍處於下行狀態，央行準備在必要時使用其他貨幣工具。紐幣美元下跌 0.91% 至 0.6430 美元

截至週四 (25 日) 台灣時間 4:30 價格： 

美元指數來到 97.188。+0.60% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1252 美元。-0.48% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2420 美元。-0.78% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6869 美元。-0.87% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3635 加幣。+0.66%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.06 日圓。+0.53%

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