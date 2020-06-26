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〈紐約匯市〉風險偏好轉弱 美元走強 金融市場不穩 歐元出現跌勢

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉風險偏好轉弱 美元走強 金融市場不穩 歐元出現跌勢(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉風險偏好轉弱 美元走強 金融市場不穩 歐元出現跌勢(圖片:AFP)
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第二波疫情升溫，週四 (25 日) 美國多個州的新冠肺炎病例急速攀升，加劇人們對經濟復甦的擔憂，同時，美國與歐盟的貿易關係有惡化之態，市場避險情緒高昂，美元需求亦水漲船高。

週四 (25 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.22%，報 97.347，脫離週二低點，但仍低於 3 月底的 2020 年高點 103 區間。美元自三月份創下的 3 年來高點以來，已累計下跌超過 5%。美元日圓上漲 0.13%，至 107.06 日圓

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

美國疫情四起，每日新增病例數創下新紀錄，德州已連續 13 天刷新新冠患者住院人數。德州州長週四表示，該州已經終止經濟逐步重新開放的計畫，以遏制疫情擴散。德州一直是全美各州努力重新開放的重要指標。

佛羅里達州衛生部昨日通報，該州新冠病例一夜內激增 5.3% 或 5508 起，全州病例達 109014 人，超越週六創下單日新增 4049 起病例的記錄。

美國週三新增病例超過 36000 例，只比 4 月 24 日所創的紀錄 36426 例減少幾百例，使投資人對於經濟快速復甦的可能性又更加悲觀。

富國銀行 (Wells Fargo) 駐紐約分析師 Erik Nelson 表示，在美國許多州，疫情確實在迅速蔓延惡化，這將繼續成為市場面臨的主要風險。

國際貨幣基金組織 (IMF) 昨日下調全球經濟增長預期至 - 4.9%，同時警告全球公共債務恐飆新高，並表示疫情對經濟活動造成的破壞遠比市場預期更廣且深。

法國興業銀行宏觀策略師 Kit Juckes 表示：「隨著美國感染率再次上升，市場正在重新評估經濟迅速恢復正常水平的可能。」

他說道：「如果我們必須學著控制疫情、並與病毒共存一段時間，PMI 和勞動力市場的復甦速度將停滯在較低水平區間。」

美國勞工部週四 (25 日) 公布最新失業數據，截至 6 月 20 日當週，美國初次申請失業金人數報 148 萬人，高於預期但低於前值，儘管經濟已重新開放，但初請失業救濟申請還是異常偏高，顯示需求疲軟仍導致企業不斷裁員。

美 5 月耐久品訂單大增 15.8% 創 2014 年來最大增幅，超乎市場預期，受惠於世界各國經濟重啟，促使商品及設備的需求回溫，彌補前兩個月的跌幅。

隨著風險情緒的變化，外匯市場大多尾隨股票走勢。標普 500 指數創下兩週來最糟單日表現，週四華爾街漲跌互見。

美國與歐盟之間的貿易爭端也損害風險情緒，促使美元避險需求上升。

白宮週三警告他們可能會對來自歐盟、英國等價值 31 億美元的產品，加徵新關稅。美國此舉是針對歐洲飛機製造商空中巴士 (Airbus) 的補貼問題而採取的打擊行動。

歐元走跌，原因是該地區義大利債券等高風險資產走軟，同時，歐洲央行 (ECB) 再次擴大印鈔計畫規模，對德國法院對其印鈔計劃的質疑加以反擊。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

分析師 Erik Nelson 指出，歐洲金融市場有些不穩定因素，這可能會拖累歐元

歐洲央行還表示，將在新冠疫情期間，向歐元區以外的央行提供歐元抵押貸款，以支持資金市場。

週四歐元美元脫離盤中低點，最新下跌 0.29%，至 1.1217 美元，來到週一以來最低水平，上行阻力位落在 1.1230。

部分貨幣分析師指出，外匯市場缺乏動能，並表示驅動需求的部分原因是投資基金、企業和其他機構對其資產負債表進行季末調整。

Moneycorp 北美區董事總經理 Thomas Anderson 表示：「我們正處於月末，季度末和半年末，公司和機構都在重新平衡，這在短期內推動了市場。」

在信評機構惠譽週三將加拿大評級由 AAA 下調至 AA + 後，美元加幣跌至 10 天低點 1.3666，隨後反彈，當日上漲逾 0.1%。該機構認為疫情促使該國公共支出增加、赤字激增，將導致加拿大政府的財政狀況惡化。

其他貨幣方面，瑞典克朗對歐元上漲 0.5%。

截至週五 (26 日) 台灣時間 4:30 價格： 

美元指數來到 97.347。+0.22% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1217 美元。-0.29% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2416 美元。-0.02% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6884 美元。+0.17% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3649 加幣。+0.09%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.06 日圓。+0.13%

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