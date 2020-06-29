OANDA本週外匯市場看點（2020年6月29日〜7月3日）

上週貨幣對強弱

儘管上週各貨幣走勢很難判斷，但是從貨幣強弱圖表看，澳元、新西蘭元相對較強，日元、加元、美元則相對疲軟。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

新型冠狀病毒的感染擴大情況

以美國為中心的發達國家的傳播擴散、以及新興國家的感染者的增多，全球感染者突破了 1000 萬。在各國中央銀行加強寬鬆政策的背景下，一直看漲的股市價格走勢逐漸令人懷疑，應注意下降趨勢將加劇的可能性。

關於新型冠狀病毒，我們要注意疫苗開發等正面新聞報導以及負面新聞報導的可能性。

美國就業統計數據

本週預計發布美國就業統計數據。市場預測比前次得到改善，如果如市場預測的一樣得到了改善，似乎可以成為美元的支撐，根據市場情況決定，似乎影響也會有限。

即使如此，美國就業統計數據也是市場關注的經濟指標之一，因此在發布前後可能要小心不穩定的走勢。

此外，本次的美國獨立日的緣故，發布改成週四，發佈時間也要注意。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週，雖然美元兌日元開盤階段上漲受阻，但是後半段走強，方向感很難判斷的走勢持續。

從 OANDA 持倉數據來看，近期的 106.00-107.65 附近構成很多持倉，擺脫這個區間的話，多空一方止損會增加，可以考慮可能會出現方向感。

但是，盤面買盤佔據 62.5% 的比率，從 OANDA 掛單數據看，價格上方限價賣出很多，上漲時，受這些止盈賣出影響，有必要注意可能成為上漲受壓的因素。

美元兌日元方向感很難判斷的走勢會持續，本週也要更有耐心的探求方向感。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元雖然前半段堅挺，但是此後漲停，出現了回吐情況。

從 OADNA 持倉數據來看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，低價位下跌，這些止損賣出可能會增加。

從 OANDA 掛單數據來看，在少許下方為主限損賣出掛單很多，下跌時受這些影響要小心下跌趨勢。但是，盤面傾向於賣盤，下跌時止盈買入也很多，底部穩固的情況也要警惕。

高價圈持續混亂，在此能否再次上漲探求高價位，或者低價位下跌走勢持續，在關注這些動向的同時來探求方向感。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元也同歐元兌美元一樣，雖然開盤階段走強，但是後半段漲停，價格下跌至上週支撐位附近。

從 OANDA 持倉數據看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，反彈時安心賣出，低價位下跌時止損賣出增加，本週也要注意上週受阻推移持續的可能。

從日線圖看，價格在近期支撐位附近推移，能保持這個勢頭，來探求方向感。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元雖然開盤走強，後半段停漲，出現了走勢遲緩的推移。

從 OANDA 持倉數據看，由於上漲後的下跌，持有賬面損失的買入持倉增加，反彈時安心賣出，以及低價位下跌時止損賣出增加的可能性都要小心。

但是，從 OANDA 掛單數據看，當前位置上方限損買入掛單也很多，反彈增強的話，這些買入影響，可能會增強上漲趨勢。

從日線圖看，高位圈價格逐漸收縮，但是均衡會向哪個方向打破，以此來探求方向。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。