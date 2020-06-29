〈每日外資外匯觀點〉本週就業數據或將有助V型復甦信心 美元更難走強

全球新冠肺炎 (COVID-19) 確診超過 1000 萬例，美國疫情出現二次爆發，在避險情緒上揚下，週一紐約金價走高至 1787 美元附近，美元指數則走低至 97.2093；本週市場將關注聯準會主席鮑爾在眾議會的聽證會、聯準會公布六月會議紀要及美國六月非農就業數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

此外，本週美國公布的經濟數據還包括：週一的五月成屋待完成銷售數據、週二的六月諮商會消費者信心指數、週三公布的美國六月 ADP 民間企業就業數據變化及六月 ISM 製造業 PMI，以及週四的上週初領失業金人數。

ForexLive 董事總經理 Adam Button 表示，在確診病例再度快速增加下，疫情的不確定性上升，有必要加強寬鬆貨幣政策，預期聯準會的會議紀要中會強調將採取進一步行動。

本週經濟數據中，最重要的是因美國獨立日假期提前在 7 月 3 日 (週四) 公布的非農就業數據，市場預期美國六月非農就業將較五月再增 300 萬，失業率小幅回落至 12.5%，平均時薪較上月下滑 0.5%。

投行 Natwest Markets 首席美國經濟學家 Kevin Cummins 表示，如果六月非農數據走強，將預示著美國勞動力市場加速改善，是繼五月零售銷售和消費者信指數後，經濟改善的又一證明。

加拿大帝國商業銀行更樂觀預估，美國六月非農就業新增 500-650 萬人，強勁就業數據將加強投資者對經濟將呈 V 型復甦的信心，而美元恐將走軟。

荷蘭國際集團 (ING) 經濟學家預估美國非農就業將新增 350 萬人，但提醒目前仍有數百萬人沒有工作，尤其谷歌移動數據顯示，在美國人口稠密的紐約、紐澤西和加州等州，消費者和商業活動仍遠未恢復正常。