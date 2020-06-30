謝金河：美元轉弱不至崩潰 台幣強勢邁向新時代

耶魯大學教授 Stephen Roach 在 CNBC 接受訪問時表示，未來 1、2 年內美元會暴跌 35%，引發各界論戰。財信傳媒董事長謝金河今 (30) 日指出，儘管美元出現弱勢訊號，但不至於崩潰，反觀新台幣持續強勢升值，可望進入新的時代。

謝金河說明，這次新冠疫情衝擊全球經濟，許多專家如末日博士魯比尼、吉姆．羅傑斯等，經常發表驚人的論點，這次 Stephen Roach 發表美元暴跌 35% 言論，讓大家都在問，美元盛世的時代結束了嗎？不過，探究 Stephen Roach 的往日論述，從美國總統川普上任以來，他就一直站在川普的對立面，同時看好香港及中國經濟。

謝金河表示，在這波疫情最恐慌之際，美元指數一度暴衝到 102.992，當時新興市場貨幣全都暴跌，目前美元指數回落至 97 左右，全球經濟鬆了一口氣，但從技術面來看，美元短線進入空頭排列，也出現死亡交叉，這是很明顯的美元弱勢訊號。

謝金河進一步指出，如果美元再跌 35%，大約回到 70 左右，這當中必須要有幾個變數存在，第一是美國經濟崩潰，第二則是出現比美國更強大的國家，貨幣可取代美元，但到目前為止，人民幣還無法自由流通兌換，距離這個目標仍相當遠。

謝金河認為，美元可能弱勢，但不至崩潰，眼前 94.65 的關卡如果沒有跌破，還不能一廂情願認定美元崩盤。

隨著資金持續湧入亞洲，新台幣兌美元匯價強勢站上 29.4 字頭，謝金河表示，過去 30 年，台幣最長的軌道大約在 30 到 35 之間，未來 5 年、10 年可望迎接新時代，也許台幣會進入 20 到 30 的大區間，美元與台幣正進入關鍵轉捩點。