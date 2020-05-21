小英總統新使命「鬆綁台灣」 謝金河提拚經濟三方向

總統蔡英文昨 (20) 日於台北賓館宣誓就職，展開第二任期，不過，正值全球經濟千瘡百孔之際，財信傳媒董事長謝金河認為，小英總統的行政團隊，首要為台灣的經濟及法規鬆綁，建議可從勞工制度、金融稅改及吸引人才三方面下手。

謝金河今 (21) 日在臉書發文指出，總統蔡英文在抗疫有成的情況下，挾著高民調支持度展開新旅程，並重新就任民進黨主席，不過，完全執政最核心的重點，就是在全球受疫情重創、經濟千瘡百孔之際，複製防疫成功的模式，全力衝刺經濟。

蔡英文在就職演說揭示，如何為台灣經濟找活路，這是重中之重。謝金河認為，小英總統的行政團隊，首先要鬆綁台灣的經濟及法規，未來的世界，將是誰能先掙脫身上的枷鎖、誰就能勝出。

這次肺炎疫情重擊全球，但脫穎而出的如 Amazon、Netflix、Zoom、Nvidia 及騰訊等，這些企業都是宅經濟或居家辦公的典型受惠族群，可以看到很多企業規定員工居家辦公，透過視訊會議開會，工作型態完全改變，台灣的傳統勞檢勢必得改革。

謝金河表示，全球新經濟浪潮席捲而至，這個世界已不再是朝九晚五的工作型態，但台灣卻把自己越綁越緊，假如我國嚴格執行一例一休，口罩業者這次一定會被罰到關門，那麼台灣就不可能創造口罩國家隊。

謝金河呼籲蔡政府，要好好規劃台灣產業經濟的鬆綁行動，除例休制度外，台灣金融管制全球最嚴格，要想成為全球金融中心，勢必得加快稅制改革腳步，同時全球人才爭奪戰也將會越來越激烈，如何強化吸引人才政策，是相當重要的課題，民進黨二度完全執政，也必須完全負責，期待能逐一為台灣解開枷鎖，真正走向世界。