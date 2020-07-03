〈每日外資外匯觀點〉該擔憂的是美元為何未隨經濟數據走強

週四 (2 日) 公布的美國非農就業數據的增幅創紀錄，但新冠疫情新增確診超過 5 萬例，市場擔憂經濟將回吐第二季的就業成長，原本高漲的樂觀情緒略有消減，風險情緒升溫，美元指數先跌後漲；週五 (3 日) 受到美國國慶日假期休市影響，交易清淡，美元持數持穩在 97.25 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國勞工部週四公布 6 月非農就業數據大增 480 萬優於預期的 309 萬，6 月失業率自 13.3% 降至 11.1%，連續第二個月下降。

Kingsview Asset Management 投資組合經理 Paul Nolte 表示，本週公布的經濟數據表現強勁。另外，媒體報導，美國正在籌備第二批疫情補助計畫，直接支付美國民衆現金支票。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Edward Meir 表示，通常美元應該因這些強勁的數據而走強，但並未如此，意味着投資者仍擔心經濟尚未走出困境。

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 表示，此次非農就業數據的調查是在 6 月 12 日當週進行的，反映 6 月上半月重啟經濟的努力，當時美國南部各州的疫情還未大規模反彈，第二波疫情的衝擊並未反映在就業數據調查中。

加拿大帝國商業銀行經濟學家 Andrew Grantham 表示，即使 5 月和 6 月的部分就業反彈，但相較於疫情的傳播速度，現在斷言就業市場已經開始恢復還為時尚早。

Tempus Inc. 資深匯市交易員 Juan Perez，近期美元表現將取決於美國對疫情的反應，但看來美國的情況要比其他各國來得困難許多。