〈每日外資外匯觀點〉七月不確定性升高 美元指數面臨死亡交叉風險

週二美國消費者信心指數表現強勁，激勵美股大漲，週三亞洲盤交易時間，美元指數持穩在 97.4 附近，紐約金價前一交易日大漲後依舊站在 1800 美元之上，今晚投資者關注聯準會會議紀要及有「小非農」之稱的 ADP 就業數據公布。

美元指數 6 月下跌 1.6%，創下去年 12 月以來最大跌幅，累計第二季下跌 1.6%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，美元自 6 月 10 日展開反彈，儘管目前正在進行整理，但仍將進一步上漲。不過，隨著 7 月到來，不確定性升高，美國薪資保障計劃 (PPP) 結束，下個月底額外失業補助計畫也將中止，加上美國疫情重新升高都令人擔心。

美國銀行從技術面來看，美元指數未來幾週內有形成死亡交叉的風險，50 日均線正快速向下即將穿越 200 日均線，從歷史經驗來看，1980 年以來出現過 26 個死亡交叉，5 個交易日後有 18 次下跌，10 個交易日後有 16 次下跌。”

在歐元方面，三菱日聯 (MUFG) 指出，6 月歐元下跌風險降低，歐洲央行和德國憲法法院對量化寬鬆計劃的分歧有意達成解決方案，預期歐元兌美元未來數周將更穩步上漲。同時相較於美國新增確診上升，歐洲主要國家則維持低穩水平，若兩者差距持續擴大，可能會使美國較歐元區的經濟復甦速來得慢，

瑞士信貸也看好歐元兌美元近期的漲勢，短期走弱只是修正，若能突破 1.1338 附近的壓力，將可重新反彈至 6 月高點 1.1423。