七期豪宅交易熱 寶輝穩坐豪宅王

台中市今年土地交易量創歷史新高，推案量、買賣移轉棟數等房市指標都創記錄，新案價格直直上揚，豪宅買氣也明顯回溫，億元以上豪宅成交屢傳捷報，其中七期面對綠園道豪宅釋出更少，每年釋出至二手市場幾乎不到 100 戶。「寶輝秋紅谷」則以每坪逼近百萬元的成交價穩居豪宅王者之座，吸引市場目光。

「寶輝 SKY TOWER」再次為企業主量身訂作，主要符合三大特色，第一，品牌價值穩坐豪宅王、建案社區點燈率最高。七期期豪宅常因為坪數大、居住人口少而被人詬病點燈率低，而寶輝建設系列產品從「寶輝花園廣場」、「寶輝世紀花園」、「寶輝一品花園」、「寶輝秋紅谷」，在二手市場內更是物件不多，而當屋主釋出，馬上就被富豪鄰居買下，是企業主指名進駐、資產保值首選，夜晚也可明顯的看出寶輝社區的點燈率。

寶輝社區的點燈率是七期少現的高入住率。

再者，更精實的坪數定位為七期首見。隨著居住型態改變，現在豪宅買方更講求實住，坪數不用太大、更希望建商能提供完善的配備與服務，寶輝建設今年首度推出中坪數產品、精裝修，「寶輝 SKY TOWER」規劃 70、90 坪，3 間套房以及中、西廚房，以及零走道的精實空間，使用起來更有效率。

「寶輝秋紅谷」是七期首屈一指的豪宅。

此外，「寶輝 SKY TOWER」延續頂級豪宅「寶輝秋紅谷」的品質高標，以億萬級豪宅規格打造，凌空 35 樓的鋼骨結構，提升制震力，守護身家安全是住家最必要的條件，這次更提高規格，打造一座 Sky Villa 星空會館，讓企業主可在家舉辦花園宴會，在戶外客廳延伸社交活動。

第三、無價的帷幕窗景視野。「寶輝 SKY TOWER」承座市政路角地，單層雙併、戶戶三面採光，設計再度攜手洛杉磯知名建築師 Scott Johnson，打造玻璃帷幕外觀，透過大量玻璃立面反射光線，讓全案成為府會園道最時尚且相當國際感的藝術地標，滿足企業主與世界接軌的都會生活渴望。