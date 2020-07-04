六都房市桃園最亮眼　成台北人移居首選

統計台灣六大直轄市 2020 年 1 至 5 月買賣移轉棟數表現，整體年減 3.2％，桃園市卻能年增 13.4％，居六都之冠。隨著台灣的新冠肺炎疫情逐漸和緩，房屋買氣逐漸回籠，在桃園與雙北形成便利生活圈後，桃園房市在後疫情時代，可望吸引更多買進盤進駐。

桃園房市能走出緩升格局，主要受惠航空城、亞洲矽谷等建設帶動，是政府前瞻計畫中亞洲矽谷的核心據點，同時也擁有國際機場、捷運等重大公共建設，再加上桃園捷運路網的成型，帶動捷運站周邊較低度開發的區域發展，成為六都房市最亮眼的一都。

更重要的是，後疫情時代改變了民眾消費和生活習慣，購屋者對於通風日照良好，有大廈管理，棟距寬的產品，市場好感度大增。距離台北不到一小時車程的桃園重劃區，既有如台北市的一流公共建設，又可避免台北市擁擠與狹小，因此吸引重視生活品質的族群進駐，形成新的桃園豪宅聚落。

桃園藝文特區更是桃園豪宅的指標聚落，最受高端人士及新北移居人的喜愛，亦是目前桃園生活機能最為成熟的主力區域，未來又有桃園綠線捷運行經，也是桃園綠覆率最高的區段。該區人文藝術氣息濃厚，加上綠園道景觀，吸睛度與舒適度可比擬台北信義計畫區，故有「小信義區」之稱。

近期藝文特區悄悄吹起「輕資產風換屋潮」，而「麗晶花園廣場」符合自住趨勢，規劃市場新主流的 56 坪 3 房、68 坪 3+1 房，開闊尺度實用坪數，不僅最適合自住，輕置產概念更貼近買給家族二代的輕奢概念，加上原本藝文特區的優異地段，罕見的坪數規劃，更添未來增值潛力。

「麗晶花園廣場」由麗寶集團福容開發主持，位處藝文特區正核心，綠園道首排，擁有 1875 坪大基地與三面臨路角地優勢，吸引企業主陸續出手。全案建築外觀由華人建築師郭旭原操刀，圓形建築跳脫同區域制式設計，豎立當地地標級建物；公共空間則禮聘豪宅新銳設計師劉俊男擘畫。

麗晶花園廣場現場專案副理彭俊衡表示，該案主力客群為自營商，其餘不乏航空業從業人員、醫生，多為自住及替二代置產，不少客戶是由泛藝文特區轉進，主要看準建案坪數規劃適中、入手門檻較低。

隨著國內疫情逐漸獲得控制，民眾恐慌情緒也慢慢減少，房產專家認為，遞延的買氣有望逐步回籠，可望在 6 月恢復正常交易市況，有意購屋換屋的民眾，應把握時機，逢低搶進。