掌握台灣主體、回應美中需求 台積電以實力握穩主動權

撰文：林宏文

因應美中強勢競爭，選邊站成為台灣製造業不得不面對的局面。在世界科技產業中占有重要地位的台積電，如何應對美中兩大國的拉扯，成為矚目的焦點，而「實力」即是它今天從容應對的重要基石；台灣政府更要加把勁協助，才能使「護國神山」挺立得更穩健。

美中兩大國從貿易戰、科技戰再擴及到金融戰，改變了全球產業的生態與樣貌，對於台灣關鍵挑戰之一，就是製造業恐怕也要被迫選邊站。在最關鍵的半導體高科技領域，美中掀起在地化與去全球化浪潮，具備舉足輕重地位的台積電，也成為美中貿易戰中最受矚目的一枚籌碼。

5 月 15 日，台積電宣布赴美投資晶圓廠，同一天美方再宣布新一波華為禁令，首當其衝的就是華為海思訂單占營收 14% 的台積電。兩件大事同一天宣布，不僅凸顯台積電在全球半導體業的關鍵角色，也讓台積電如何應對美、中兩大國的戰略，全都攤在陽光下。

6 月 9 日，台積電舉行股東會，針對美國政府緊縮對華為出口禁令，董事長劉德音表示，對於大國間角力帶來的限制，台積電會找出方法，一一化解限制。

掌握技術與市場制高點，不畏華為衝擊

劉德音強調，台積電的優勢是「Everyone's foundry」（大家的晶圓代工廠），擁有市場技術領先地位，沒有半導體，就無法做智慧型手機；至於要化解限制，就是其他手機廠商採用台積電製程生產晶片，在手機廠商市占率此消彼長下，等待限制所帶來的市場改變，再取得平衡。

劉德音這番話講得很含蓄客氣，但若用更直白的話來說，意思應該就是，「台積電技術領先所有對手，國際大廠的生產製造都要依賴台積電，華為若受限制不能下單，其他公司訂單也會很快補上來，台積電有啥好怕的？」

的確，有很多人覺得，在美中兩大強權對抗過程中，台灣這種小國有如棋子，只有任人搬來搬去，不然就只能選邊站，跪下去求訂單。不過，對於已站在半導體生態鏈制高點的台積電，顯然並非如此。

去年 6 月，美國政府邀請亞洲業者赴美參與 Select USA 會議，當時台灣有不少企業受邀前往訪間，團員中有一位最受矚目的人，就是台積電董事長劉德音。有團員發現，劉德音在整個行程中，被安排單獨與美方高層見面。

許多人從這些蛛絲馬跡中，猜測台積電感受到赴美設廠的龐大壓力，但直到 5 月中，台積電對於是否赴美投資都沒有鬆口，據了解，台積電沒有輕易表態，當然是要等待各州提供更好的投資方案，模擬出未來對台積電最有利的條件組合。

對台積電來說，投資美國是很重大的一件事，不能不謹慎小心。先從客戶結構來說，台積電有近 6 成客戶都是美商，而且這個比例從台積電創立以來就一直是在 6 成以上，因此，把美國客戶照顧好，是台積電首要工作。

(圖 / 台灣銀行家)

只是，過去美國客戶訂單拿到台灣生產，客戶沒有意見，但如今美國政府有疑慮，台積電就應該傾聽照顧。

對美方來說，當台積電擁有關鍵技術，眾多美商 IC 都靠台積電生產，尤其是與國防軍事相關晶片，若都要拿到台積電台灣工廠製造，從風險控管來看，哪一天中國拿下台灣，並限制台積電供貨給美商企業，這是美國最須擔憂且預防的事，因此，台積電根據客戶需求赴美設廠，是自然合理的決定。

至於從台積電的立場來看，過去赴美設廠不會排在優先事項內，因為美國生產成本還是高很多，集中在台灣生產有明顯的群聚效應。但是，若美方給予很好的優惠，可以讓生產成本大幅降低，還能接近客戶，那就另當別論了。根據劉德音的說法，目前美國工廠的毛利率會和台灣一樣，顯然美方給的優惠及補貼相當不錯。

從競爭角度來看，美國政府為了實現「美國製造」的理念，也與英特爾、三星及格芯（Global Foundries）等討論在美國加碼投資的事宜。由於美國祭出優惠條件，若其他對手捷足先登，台積電又太晚決定，也可能出現被英特爾、三星超車的危機，這種因素不得不列入考慮。

此外，台積電選擇亞利桑那州設廠，當地是半導體重鎮，除了英特爾、恩智浦，Microchip 總部也位於此處，供應鏈也不必從零開始。從各種面向來看，赴美投資對台積電來說，是一個不錯的選擇。

赴美投資，突破瓶頸創新機

更何況，赴美投資也可能為台積電帶來額外的好處。美國一直是半導體先進大國，許多半導體設備、材料、高階 IC 設計等技術源頭都在美國，因此，當台積電走到摩爾定律已出現瓶頸的時代，往前看已是前無來者，必須在一些新材料及製程領域探索出新的道路時，到美國投資設廠並就近接觸客戶，可以吸收更多的技術養分，也是相當必要的。

另外，在雇用美國優秀人才部分，也可以彌補目前台積電以台灣人才為主的結構，此外亦可強化部分產品線，例如用在國防領域的可程式化邏輯閘陣列（FPGA）晶片，或是其他更創新的產業應用。

因此，台積電也一定要考量，到美國設廠會不會因此與中方交惡？對台積電來說，無法接單華為並非台積電的主觀意願，而且早在 10 年前就到上海松江設 8 吋廠，4 年前又到南京投資 12 吋廠，比起台積電在美國只有一個 8 吋廠的規模大了許多，台積電並沒有「厚此薄彼」。

當然，台積電南京廠目前是以 12、16 奈米為主，至於美國亞利桑那廠 2024 年量產 5 奈米，技術的確領先許多，但越晚投資的廠房製程一定更先進，這也是很自然的事，台積電面對中國官方的態度與立場，應該都可以站得很穩。

不只對美、中兩國都有交代，對於自己發跡的台灣來說，台積電一向重壓台灣，把 9 成以上的廠房投資放在台灣，7、5、3 奈米的研發及製造也都以台灣為主，美中兩國的工廠產能都只占全部 2% 左右，也讓台積電以台灣為主體，保持獨特中立的晶圓代工角色，做所有人的朋友，始終是不曾改變的。

美國雖然一直是科技強權，但後起之秀的中國絕對無法小看，美國目前具備各種優勢條件，但中國半導體業正急起直追，如今中國已是全世界最大半導體市場，未來成長潛力更是台積電無法忽略。未來台積電在中國的業務比重仍然有機會大幅增加，這也是追求成長的台積電無法放棄的大商機。

其實，歷經貿易戰、5G 戰及病毒戰後，當今美中兩強形成「一個世界、兩套系統」的趨勢已非常明顯，生意人都想在兩邊做生意，問題是，誰都想左右逢源，但誰有能耐同時做到？如今，台積電透過美國投資案，將美中兩大市場布局建構完成，接下來就是要抓緊兩個市場的大商機，一個都不放過。

台灣過去在國際政治版圖上一直是個邊緣人，很少有發言的分量，但台積電卻是全球半導體產業龍頭，這個天然的屏障與保護，讓台積電不會有很大的選邊站壓力，反而能心平氣和地向美方提出各種設廠條件。台積電可以擁有這種協商力量，是因為站在產業制高點上，有多少實力就講多少話。

政府加把勁，勿讓台積電孤軍奮戰

當然，台積電的實力強，若維持目前的研發與投資，不要犯重大錯誤，與其他對手的領先差距至少還可以維持 3 到 5 年。只是，產業競爭非常現實，別人也會不斷進步，近來美中兩大國加緊投資與布局，傾國家力量支持產業，確實是台灣無法忽視的事實。

例如，近年來中國不斷砸錢投入半導體，每次加碼都是幾千億元，目標是 2025 年中國半導體自製率要達到 70% 的目標。至於美國也有半導體振興計畫，不僅美國國防部旗下的 DARPA 提出振興「在地生產」的電子復興計畫（ERI），近來更醞釀通過《CHIPS Act》法案，以 5 年 250 億美元投入研究、投資廠房的稅收抵免等優惠，確保美國技術領先並創造工作機會。

但是，在美中兩國政府都下重手振興半導體產業時，台灣政府的重視程度顯然差距太遠。例如 4 年前各國政府積極投資人工智慧（AI），台灣科技部也提出相關計畫，但投資金額卻僅有 200 萬美元，當時聯發科董事長蔡明介很無奈地說，這樣的金額實在太少，好像應該再增加兩個零才對。小國寡民的台灣，面對美中兩大強權的國家力量，顯得相當微弱單薄。

被稱為「護國神山」的台積電，確實是台灣之光，不僅占據全球晶圓製造半壁江山，市值 8 兆元也是台灣企業不曾達到的輝煌記錄。只是，這座神山得來不易，如此珍貴，若讓台積電一家公司單獨對抗兩個國家，也是太過沈重了一點。台灣在產業政策上，確實該再多加一把勁了。

來源：《台灣銀行家》 2020 年 07 月

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