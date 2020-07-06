巫詩棻七月起升任台灣福斯商旅總裁

台灣福斯商旅總裁郭山達 (Alexander Corts) 任期屆滿，將回到 Volkswagen 集團 Wolfsburg 狼堡加入集團策略團隊，自 7/1 起由原銷售處長巫詩棻 (Julia Wu) 接任台灣福斯商旅總裁。投身福斯商旅品牌服務長達 12 年的 Julia Wu，一路從最基層的銷售業務做起，歷經產品規劃、行銷公關、改裝部門到接掌行銷處長、銷售處長，是最瞭解福斯商旅品牌與台灣在地市場的最佳人選。未來，福斯商旅也將借重 Julia Wu 豐富品牌的經驗，深化與台灣市場在地連結，為品牌注入新能量。

▲Julia Wu 在台灣福斯商旅超過 12 年的豐富歷練和品牌經驗，自 7/1 起升任新總裁。

台灣福斯商旅原總裁郭山達 (Alexander Corts) 2016 年來到台灣，接任台灣福斯商旅銷售處長一職，歷經一年銷售處長歷練，2017 年 1 月正式接任台灣福斯商旅品牌總裁。在台灣四年期間，不僅帶領福斯商旅品牌寫下銷售新高紀錄，更屢屢獲獎，創造耀眼表現！在銷售端來看，在 2018 年榮獲原廠頒發《最佳 Amarok 銷售獎》的肯定；在售後服務方面，不僅在 2017 年榮獲全球售後服務最佳國家 (International Importer of the Year) 第一名肯定，2018 年亦拿下第二名佳績。在行銷上，2019 以《Amarok 與力量同行》影片獲得「行銷傳播傑出貢獻獎之年度傑出原生廣告金獎」，其他網路影片更支支突破百萬觀看次數，屢屢創造廣宣話題，為商用車市場注入新風貌！2020 年 6 月 30 日，郭山達先生總裁任期屆滿，帶著在台灣四年時間的亮麗成績單，回到 Volkswagen 德國 Wolfsburg 狼堡加入集團策略團隊。

接任台灣福斯商旅新任總裁一職的，為自 2007 年即加入台灣福斯商旅品牌任職的巫詩棻 (Julia Wu) 。Julia Wu 從汽車業界最基層的銷售業務做起，一路歷經產品規劃、行銷公關以及改裝等部門，一路伴隨台灣福斯商旅品牌成長，也不斷累積自身能量。在 2015 年台灣奧迪福斯汽車 (Audi Volkswagen Group Taiwan, AVT) 成立之初，Julia Wu 便受原廠邀請接任台灣福斯商旅行銷處長一職，負責福斯商旅品牌行銷操作，結合在地化宗教、藝文活動和運動賽事等，為福斯商旅品牌注入更多元的樣貌與形象。自 2017 年初開始擔任銷售處長，帶領著團隊在競爭日益激烈的商旅車市場，創下一次次的銷售佳績！

Julia Wu 表示：「雖市場上競爭者不斷增加，但憑著產品的優勢與品質肯定、貼心又多元的服務精神，福斯商旅累積了許多穩定且忠誠的車主，我們誓言持續在新時代與挑戰中開創屬於自己的格局，提供消費者不僅是便捷的交通工具，更是乘載歡笑與回憶的幸福載具。」擁有累積超過 12 年，從第一線服務車主、至不同領域的豐富歷練以及深厚的品牌認知，未來台灣福斯商旅品牌將在 Julia Wu 帶領下，深化與台灣市場在地連結，為福斯商旅品牌創造嶄新局面，也持續滿足車主的多元需求。

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