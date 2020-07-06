最快也最省油！ TOYOTA RAV4 Prime插電式油電車美規車型。

TOYOTA 汽車美國總部七月宣布新 RAV4 插電式油電車型─RAV4 Prime 正式在美國市場上市。

與引擎車型不同，RAV4 Prime 外觀上有著專用的水箱罩與加入了前下擾流的前保桿。水箱罩的網格造型流露更多運動氣息，加上黑色鋼琴烤漆飾板的綴飾提升了外裝的高級感。腳下則是換上了 19 吋專用鋁圈的大尺碼圈胎搭配。

車色上追加了原廠稱為「超音速紅」的新色，車身下半部的黑色塗裝也與黑色的車頂相互呼應。車室內裝上也是高規格設定，新 RAV4 首次導入的高辨識性抬頭顯示投影幕與九吋中央影音資訊螢幕以及方向盤換檔撥片等配備都可以在 RAV4 Prime 上看到。

RAV4 Prime 所搭載的新開發插電式油電動力系統是由 2.5 升排氣量直列四缸阿金森循環引擎與電動馬達所組成，引擎可輸出 176hp 最大馬力與 22.5kgm 最大扭力。系統的綜效最大馬力則為 302hp。比新 RAV4 Hybrid 油電車型的 219hp 多出了 83hp。

與新 RAV4 Hybrid 一樣，驅動上是採用「E-Four」電動式四驅系統。其特點就是透過電動驅動提升後輪的最大扭力輸出。系統根據行駛狀態適當地調整後輪扭力輸出的分配，讓車輛有很好的惡劣路況克服能力與操駕穩定性。其 5.7 秒的 0-96km/h 加速成績甚至比上代美規 RAV4 3.5 升 V6 車型（最大馬力 269hp）的 6.3 秒還要縮短了 0.6 秒，是 RAV4 車系史上最強最速的版本。

所使用的大容量鋰電池配置於車室地板之下，所以車室空間與引擎車型相同，且有助車輛低重心畫，增加行駛穩定性。電池充飽電之下最多可以純電驅動方式行駛 67 公里，美國環保局的平均油耗測試數字為 94MPGe，也是歷來最省油的 RAV4。大容量的鋰電池甚至還可以 1500W 功率輸出將所存電力輸出給外部的電器等來使用。

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