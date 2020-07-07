風險暫退 美元走貶 人民幣中間價升逾350基點

雖然新冠肺炎疫情尚未完全解除風險，但全球主要國家一一解封，經濟漸漸回到正常軌道中，加上美中關係未再傳重大利空，避險資金離開美元，轉往其它市場，人民幣中間價順應市場趨勢，周二 (7 日) 中國外匯管理局將人民幣中間價調升 353 基點，報 1 美元兌 7.0310 人民幣。

昨 (6) 日，中國金融市場呈現股匯雙升，除上證飆漲近 6%，成交量破人民幣 1.5 兆元外，人民幣需求也明顯躍升，離岸與在岸人民幣市場接連升破 7.06、7.05、7.04、7.03、7.02 五道關卡。

今 (7) 日凌晨收盤離岸人民幣收在 1 美元兌 7.0123 人民幣，甚至一度逼近 7 字頭，強升約 550 基點。而在早盤開盤後，離岸人民幣一度見到 6 字頭，但在 A 股開盤開高走低影響下，人民幣則又回到 7 字頭之上。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

匯豐表示目前中國債市成為外資青睞的資產配置，而美債等傳統金融資產吸引力正在下滑，中國債券無論從殖利率還是風險分散角度而言，都將作為資產配置的一部分持續吸引外資。

東方金誠表示，除非新冠肺炎在全球又再度大規模暴發，否則外資加碼中國債券的趨勢不會改變。以目前來看，中國作為全球第二大債券市場，外資配置比重仍明顯偏低。當下外資流入股債市趨勢不變，人民幣仍有走升的空間。

荷蘭國際集團指出聯準會的印鈔政策似乎導致風險資產和美元之間出現穩定的負相關。只要聯準備仍持續買債，並打算繼續再買，預計這種風險偏好上升而美元下跌的負相關性會在未來幾個月主導市場。經濟慢慢站穩腳步意味著下半年美元可能出現溫和的貶值趨勢。