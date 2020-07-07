〈房產〉南港遠雄宜進合建I-CITY總銷70億元今動工 預計2023年完工

上市紡織大廠宜進 (1457-TW) 2017 年購入南港區玉成段一小段約 1640 坪的工業土地，與遠雄 (5522-TW) 合建建案今 (7) 日動土，將興建地上 14 層、地下 3 層的科技廠辦大樓，總樓地板面積約 1 萬 62 坪，預計 2023 年完工，由高力國際統籌市場行銷工作，總銷達 70 億元。

遠雄建設總經理湯佳峯、宜進實業董事長詹正田、及光明絲織 (4420-TW) 總經理李業振、高力國際董事總經理劉學龍，皆親赴主持開工。遠雄宜進 I-CITY 將成為 2020 下半年南港路三段沿線廠辦聚集區域的首發廠辦大案。

去年地主方與遠雄協議，預計分屋比率為地主 64%(宜進 29.3%，光明 21.0% 永大田 13.7%)、建方遠雄建設 36%

南港遠雄宜進 I-CITY 基地。(圖：高力國際提供)

遠雄建設興建的個案多數由遠雄房屋銷售，遠雄宜進 I-CITY 為遠雄首度委外代銷的個案，遠雄建設總經理湯佳峯表示，因為遠雄房屋目前手中案量極多，且遠雄建設自去年起陸續購置四塊土地，因此首度委外，由高力國際統籌市場行銷工作，如成效良好，未來不排除有持續委外銷售。

湯佳峯指出，遠雄宜進 I-CITY 是近年來台北市難得釋出的第三種工業區開發案，近年呼應台北市政府的大東區門戶計畫，南港區未來發展可期，有眾多指標大型商用不動產個案釋出，但真正能符合區域產業發展需求的「廠辦」卻是屈指可數，遠雄建設此次與宜進雙強攜手合作，並邀請國際知名建築師李祖原組成最強團隊統籌，規畫打造全新第七代智慧廠辦。

高力國際董事總經理劉學龍提到，南港擁得天獨厚的交通系統，東區門戶計畫已逐漸到位，2020 年迄今南港區商用不動產成交金額已近 400 億元，吸引大聯大 (3702-TW)、聯強國際 (2347-TW) 等大型企業選擇進駐南港設立企業總部，南港區與內湖科技園區、信義計畫區之產業黃金三角已然成形。