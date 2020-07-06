國產署下半年擬釋25案地上權招標 南部包辦12案

地上權標案炙手可熱，國有財產署預計下半年再釋出 25 宗案源，包括北部 7 宗、中部 6 宗，南部則多達 12 宗，隨著南部市場對於地上權接受度提高，已有建商摩拳擦掌準備搶標，下半年地上權可望靠南部市場撐起一片天。

國產署今年首批共釋出 15 宗國有土地地上權招標案，並於 6 月底標脫 9 宗，指標大案包括世貿三館、國泰營區等，標脫率約 6 成，而首次參與招標的台北市南港區、台中市北屯區、雲林縣與澎湖馬公等也順利標脫。

為趁勝追擊，國產署近期也積極盤點下半年地上權招標案源，預計共釋出 25 案案源，其中 5 案為商業區、20 案為住宅區，8 月召開地上權審議委員會，預計第 3 季對外公告、10、11 月開標。

官員表示，北區初步約 7 宗地上權案源，其中 2 案為商辦、5 案住宅案，但面積不大，包括台北市 5 案、基隆市 1 案、宜蘭縣員山鄉也 1 案，其中台北市 5 案包含中正區、大安區各 2 案，文山區 1 案；另外，基隆市與宜蘭縣也各有 1 案。

中部則有 6 案，包括位於台中市東區、南區與北屯區各 1 案，太平區 2 案；彰化員林也有 1 案。

南部則預計釋出 12 案地上權招標，其中高雄市就包辦 7 案，分別位於左營區 2 案、鳳山區 2 案，三民區、前鎮區、岡山區各 1 案；台南市的東區、北區各 1 案；屏東縣恆春鎮也有 2 案，澎湖縣馬公市也有 1 案。

官員表示，此次地上權招標大面積案源主要集中在南部，其中高雄鳳山福成段、台南北區占地達 1200 坪，是少見的大面積案源，據悉已有業者鎖定高雄、台南地上權標的，預估可望炒熱南部地上權行情。