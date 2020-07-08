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〈紐約匯市〉美疫情再度告急 避險美元回彈 英鎊走高

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉美疫情再度告急 避險美元回彈 英鎊走高(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉美疫情再度告急 避險美元回彈 英鎊走高(圖片:AFP)
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美國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，週二 (7 日) 德州單日新增病例首次突破 1 萬例，投資人擔憂病例不斷增加的情況下，美國各州將繼續推遲經濟重啟計畫，市場避險情緒升溫，美元走強，脫離前一交易日的近兩週低點。

週二 (7 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.25%，報 96.927，該指數週一跌至 96.565，其 50 日移動均線跌至 200 日均線下方，被視為一看跌訊號；美元兌避險日圓上漲 0.19%，報 107.56 日圓

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

Action Economics 董事 Ronald Simpson 在全球貨幣分析報告中提到，「今日沒有能撼動市場的經濟數據，但股市依舊錄得虧損，主要因為疫情阻礙全球經濟重啟，投資人對前景發展不確定。」

美國佛州疫情日益惡化，新增病例數目前在全美排名第三。佛州最大城邁阿密成為最新推遲經濟重新開放的疫情熱點，邁阿密上週單日新增病例最高為 91 例，如今已增加至 125 例。

德州週二新增 10028 例新冠肺炎病例，感染率增幅達到 5%，而過去平均 7 日增幅為 3.9%；死亡病例新增至 2.3%，而過去平均 7 日死亡率為 1.4%。

紐澤西州州長 Phil Murphy 在該州新冠病毒感染率升至 1.0 大關後，表示將推延該州經濟重啟計畫。

美國其他地區也紛紛效仿，康乃迪克州州長 Ned Lamont 週一宣布，他將停止該州原定於 7 月中旬開始的第三階段經濟重啟計畫。

數據統計，美國逼近 300 萬人感染新冠肺炎，死亡人數超過 13 萬人。美國傳染病專家福奇 (Anthony Fauci) 週一表示，美國目前 COVID-19 疫情的現況「相當不好」。

聯準會亞特蘭大分行總裁 Raphael Bostic 表示，美國新冠肺炎病例不斷增加，將使企業 CEO 再次緊張。

英鎊美元上漲 0.41%，至 1.2542 美元，逼近三週來高位。歐盟談判代表巴尼爾 (Michel Barnier) 聲稱，歐盟希望能「不惜一切代價」達成協議。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

然而英國首相強生向德國總理梅克爾表示，英國已經準備好面對無法與歐盟達到貿易協議的可能性。

加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師 Adam Cole 警告說，無協議脫歐的威脅正在加劇，屆時英鎊可能走軟。

他表示， 「隨著時間拉長，雙方之間的共識相距越遠，無協議或以不利條件達成貿易協議，正在對英國構成風險。」

RBC 預計第四季度英鎊美元將從目前的 1.2574 區間跌至 1.22，預計該匯價將在 2021 年持續下跌，因為英國可能需要疲軟的貨幣來支撐經濟。

歐元美元下跌 0.31%，至 1.1274 美元。經濟重啟放緩，歐盟宣布下調今年 GDP 預測至 - 8.7%。為了提振經濟，歐盟已提出高達 7500 億歐元的振興方案。

當投資人捨棄高風險資產時，被視為避風港的美元將會受益。

隨著全球市場風險偏好增溫，高風險貨幣例如，受大宗貨幣驅動的澳幣、挪威克朗和瑞朗，自 4 月以來強勁的漲勢於週二有所緩解。

週二，澳州維多利亞省 7 日通報 191 名新冠肺炎確診病例，澳洲第二大城市墨爾本宣布實施為期 6 週的封城措施，否則將限制墨爾本市民居家避疫。

截至週三 (8 日) 台灣時間 4:30 價格： 

美元指數來到 96.927。+0.25% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1274 美元。-0.31% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2542 美元。+0.41% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6945 美元。-0.42% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3602 加幣。+0.47%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.56 日圓。+0.19%

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