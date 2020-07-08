彭博：川普助手考慮削弱香港聯繫匯率制度 以懲罰中國

據《彭博》報導，知情人士表示，美國川普政府正考慮各種因香港國安法懲罰中國的選項，一些高級顧問希望削弱港幣釘住美元的聯繫匯率機制。

知情者指出，這一懲罰方式可能透過限制香港銀行購買美元的能力來實施，這在國務卿蓬佩奧 (Michael Pompeo) 顧問們的廣泛討論中被提出，但還未提升到更高的決策層面。

不過，此一想法遭到一些其他人士的強烈反對，他們認為這麼做只會傷害香港的銀行及美國，而不是中國。

其他知情人士說，這一想法在各懲罰方案中，是可能性較低的選項，較可能的方案包括取消美國與香港的引渡條約，以及終止和香港警方的合作。

自 1983 年以來，香港一直將其貨幣與美元掛鉤，以 1 美元兌 7.8 港幣左右為中心，在嚴格區間下波動，這提供了穩定，但也使香港受到美國貨幣和財政政策的擺布。在不確定時期，個人和企業常選擇美元，而不是交易較少的港幣。

美國國務院和財政部週二都拒絕就此問題發表評論。

知情人士說，川普政府目前正尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是滙豐控股。蓬佩奧現在是川普政府內部，最嚴厲批評港版國安法的高官，上個月他特別點名滙豐亞太區行政總裁王冬勝，抨擊他對國安法的支持。

另一方面，基於香港的動盪情況，近期許多投機者正押注香港的聯繫匯率制將會瓦解，如 Hayman Capital Management 的創辦人 Kyle Bass，他在上個月啟動了一支基金押注此一發展。

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