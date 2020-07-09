【錶壇焦點】RICHARD MILLE發表全新RM 11-05飛返計時GMT腕錶

金屬陶瓷（Cermet）是一種複合材質，顧名思義它結合金屬材料與陶瓷的兩種特性，兼具陶瓷的耐高溫與堅硬特性，以及金屬的塑形能力。作為使用特殊材質的佼佼者，頂級品牌 RICHARD MILLE 新款 RM 11-05 飛返計時 GMT 自動上鏈腕錶所使用的灰色金屬陶瓷，是品牌的獨家技術，獨特色彩加上優異的物理特性，讓它再一次抓住頂級玩家目光！

不同於先前 RICHARD MILLE 在 RM 52-05 Pharrell Williams 聯名款上所使用的棕色金屬陶瓷，此次獨有的灰色歸功於氧化鋯金屬基體與高性能陶瓷強化材質的組合。RICHARD MILLE 和專精微米技術的 IMI 集團投入多年時間進行開發，製作出獨家的金屬陶瓷，密度為 4.1 g/cm3，比鈦合金低，硬度則來到 2,360 維氏硬度，幾乎媲美鑽石的 2,400 維氏硬度。

RM 11-05 採用新的灰色陶瓷金屬，結合中層的 Carbon TPT® 碳纖維材質，以及鈦金屬材質底蓋，大幅減輕重量。

金屬陶瓷的優異特性之外，RICHARD MILLE 全新的 RM 11-05 錶殼中層也採用了 Carbon TPT® 碳纖維材質，同時搭配五級鈦合金的底蓋；而且裝載的自動上鏈機芯結構主要也採用鈦合金材質，從外裝到內載都大幅減輕整支腕錶的重量。

錶款裝載 RMAC3 鏤空自動上鏈機芯，動力儲存約 50 小時。

一如以往 RM 011 款式所擁有的複雜功能，全新的 RM 11-05 具備包括 GMT 兩地時間功能、飛返計時碼錶、大日期視窗以及月份視窗，雙發條盒提供約 50 小時動力儲存。錶徑為 50mm x 42.7mm，全球限量 140 只，定價 20 萬瑞士法郎（折合新台幣約 630 萬元）。

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