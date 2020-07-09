人民幣過三關 一口氣升破7、6.99、6.98大關

資金湧進中國市場，週四 (9 日) 離岸及在岸人民幣兌美元匯率雙雙升破 7 字頭，之後離岸人民幣更進一步突破 6.99、6.98 兩道關卡，最高一度來到 1 美元兌 6.9760 人民幣。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

而中國外匯交易中心的數據顯示，今 (9) 日，人民幣對美元中間價調升 122 個基點，報 7.0085，創下近四個月以來新高。

截至下午 13:35 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9832 人民幣，升值 130 基點，升幅 0.19%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣報價

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.9847 人民幣，升值 198 基點，升幅 0.28%。由於市場避險情緒降溫，離岸與在岸人民幣之間價差已出現反轉，反映國際資金更看好未來人民幣未來走勢。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣報價

業內人士分析，近期受股市持續上漲影響，人民幣匯率將出現階段性升值趨勢。隨著外資加速流入中國股市，同時美元指數弱勢震盪均成推動人民幣走升。

民生銀行指出，近期中國資本市場回溫，北向資金加速投入股市，自 7 月以來北向資金已經累計買超逾人民幣 500 億元，此有利於跨境資金平衡和匯率供需穩定，也將對下階段外匯存底規模保持穩定形成有力支撐。

中國東方金誠研究發展部則認為，中國 6 月份製造業 PMI 呈現擴張，總體經濟回溫情況超出市場預期，中國基本面的優勢加上國際上沒有重大利空，避險需求降溫，均支持人民幣匯率走升。