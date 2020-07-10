大陸建設攜手如恩設計 打造天母首案「鐫月」

▲大陸建設首宗天母建築「鐫月」，由全球火紅的「如恩設計研究室 (Neri＆Hu)」為全案設計，打造最新的國際建築。

大陸建設首宗天母建築「鐫月」，在設計語言、材料、主題和空間上，同時呈現東方元素與西方設計，創造一種既懷舊又充滿未來感的建築視覺語言，成為大陸建設最新的國際建築力作。

大陸建設源自大陸工程公司建設事業處，目前在台灣、美國與東南亞均有開發案進行中，包括北市信義計畫區、紐約白派大師理查麥爾設計的經典高端住宅「55TIMELESS 琢白」；以及南京松江大道交會處、邀請愛馬仕建築團隊 RDAI 規劃了法式精品飯店住宅「琢豐」。

延續大陸建設與全球頂尖建築師們的美好合作經驗，這次特別為天母人邀請全球火紅的「如恩設計研究室」（Neri&Hu Designand Research Office），擔任大陸建設在天母的新建築作品「鐫月」全案設計，打造最新的國際建築。

從 2009 年獲得美國建築實錄雜誌評選為世界十大設計先鋒之一，2010 年又獲得英國建築評論雜誌的 AR 新銳建築獎開始，Neri＆Hu 幾乎年年都獲得國際設計大獎；2018、2019 與 2020 年更橫掃義大利、英國與西班牙等設計大獎，讓 Neri＆Hu 成為近十年全球最具影響力的設計團隊。

Neri＆Hu 擅長結合東方思維與西方設計，受到台灣早期建築「窗花」設計啟發，Neri&Hu 以放大尺度、細膩觸感、精確材質，重新詮釋了窗花在建築外觀上的表現，並在結構框架中，以崁入拋物線形的銅色金屬屏幕，呈現映月般的窗花設計，讓室內與戶外之間有了詩意。

大陸建設在這座 14 層樓建築設計上，採用 SRC 結構與住友制震器，並進行地質改良工程，一舉投入 230 支基礎樁，創造天母前所未見的建築基樁，提供最大的居家安全度。不僅如此，大陸建設更貼心的採用了雙重隔音建材，等級就與信義計畫區每坪單價站穩 200 萬的頂級住宅案完全相同，就是要給入住者最寧靜的居住體驗。

在「鐫月」這宗天母住宅建築作品裡，大陸建設與 Neri＆Hu 選擇以最和諧的建築語言，柔和表現了天母自 1950 年代以來，最吸引人的城市山林及庭園居家特色，不僅展現台北人記憶中屬於天母特有的陽明山麓國際住宅聚落意味，也讓在地人重溫最熟悉的天母居家風情。