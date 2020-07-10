後疫情時代美元貶 三大驅動力支撐新興亞太貨升勢

後疫情時代各國陸續啟動經濟解封，瑞銀表示，隨著美國聯準會量化寬鬆，避免 3 月美元流動性危機再度發生，預期美元未來升勢恐承壓，而亞太貨幣則可望在經濟解封、美國量化寬鬆與美中關係三大動力驅使下助長升勢。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能表示，在各國陸續啟動經濟解封的情況下，激勵亞太區貨幣持續升值，統計 6 月亞太貨幣兌美元平均升值 1.8%。

陳得能分析，驅動亞太貨幣升值來自於三大動力，包括全球經濟重啟、美國聯準會貨幣政策，以及美中貿易關係，預估未來 6 到 12 個月，支撐亞太貨幣升值的三大驅動力不至於脫軌。

首先是經濟解封，陳得能說，隨著各國分階段放寬抗疫限制期間，即便部份城市疫情有回升跡象，但地方政府仍傾向有限度重啟經濟，而非大規模封城抗疫，預估全球經濟可望在第二季觸底後緩步復甦。

第二是美國聯準會的貨幣政策，陳得能說，聯準會表態將維持貨幣政策寬鬆，讓美元面臨貶值壓力，預估聯準會未來數年內恐難收緊流動性。

第三則是美中關係，預估在疫情過後美中兩強基於經濟復甦考量，預估美中貿易戰緊張關係不會重大升級。

陳得能指出，亞太貨幣在過去數月逐漸回升，部份貨幣的反彈速度及幅度比預期來得更快且強勁，其中印尼盾相對美元匯率已收復今年以來貶值幅度。