聯準會量化寬鬆拖累 渣打、滙豐看淡美元估下半年趨貶

聯準會量化寬鬆拖累美元轉弱，外銀認為，美元下半年將持續偏弱整理，渣打銀行預估，美元指數未來一年可能下跌 5% 到 7%，在聯準會持續量化寬鬆、經濟逐漸復甦等因素驅動下，恐將大幅削弱美元避險優勢。

滙豐與渣打銀行今 (2) 日舉行投資展望說明會，兩家外銀不約而同指出，下半年起美元將呈現偏弱整理，其中渣打銀行更直指美元指數下跌機率大，跌幅約 5%~7%；滙豐看法相對偏中性，認為美元雖偏弱整理，但大幅修正機率不高。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，3 月受疫情嚴峻影響，市場瘋狂搶購美元推升美元走勢，但今年上半年疫情爆發重挫美國經濟，導致美元高利差優勢逐漸消失，預期隨著各國陸續解封復工，恐讓美元持續貶值。

陳太齡進一步指出，在美國經濟基本面優勢消退、實質利率轉負，以及量化寬鬆激勵風險性資產回穩等三大因素影響，讓美元指數下半年起持續下探，而隨著各國陸續解封、恢復經濟活動也將削弱美元避險需求。

滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，目前全球經濟不確定因素尚未完全消失，美元具備安全資產特質，對於長線投資人而言仍具吸引力，尤其是長線策略性投資人，仍以持有美元計價相關債券為主，因此儘管美元由升轉貶，但也很難出現大幅修正拉回。

渣打銀行也認為，美元具備流動性佳、避險等特質，因此即便下半年對美元投資態度轉趨保守，但仍看好新興市場美元債長線投資潛力。