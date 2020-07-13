OANDA本週外匯市場看點（2020年7月6日〜7月10日）

上週貨幣對強弱

從上週外匯市場的主要貨幣對的強弱來看，雖然整體小幅震動，但是日元走弱，美元、歐元、瑞郎也比較疲軟，新西蘭元和澳元、英鎊、加元等貨幣相對強勢。



雖然以美國為中心的主要國貨幣在新型冠狀病毒的傳播擴散中的警惕感增強，但是美國經濟數據穩定，對疫苗的期望，政府和中央銀行的經濟政策以及強有力的貨幣寬鬆政策等都讓樂觀情緒持續。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

新型冠狀病毒相關

應該持續關注有關新型冠狀病毒的最新消息。在註意例如感染的傳播，行動控制的情況等負面消息外，還要關注疫苗開發等的的正面信息。



歐盟重建基金

在定於 7 月 17 日至 18 日舉行的歐盟峰會上，有關歐盟重建基金的討論引起了人們的關注，歐元似乎很可能會對重要人物的言論作出超敏反應。如果對該協議發表負面評論，則將成為出售歐元的材料；如果發表正面評論，則將成為購買歐元的材料。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY



上週，美元兌日元堅挺，一度上漲至 108 日元位置，但是迅速回落至 107 中段附近。



從 OANDA 持倉數據圖表看，買盤比率佔據 62.3%，其中很多因為近期下跌影響持有賬面損失，低位價下跌的話，止損賣出似乎會增加，可以預計下跌趨勢依然存在。



從 OANDA 掛單數據圖表看，在當前價格少許下方，限損賣出掛單很多，低位價格下跌時短期內可能要考慮下跌趨勢增強的可能，因此在下跌時要小心。

(資料來源: OANDA)

EURUSD



歐元兌美元在上週以 1.12 位中心持續方向感不明顯的推移。



從 OANDA 持倉數據圖看，在 1.12-1.13 區間內形成很多持倉，如果擺脫這個區間的話，多空一方止損會增加，可能會出現方向感。



從 OANDA 掛單數據圖表看，在當前價格上方賣出、買入掛單很多，似乎很難推移，但是 1.12 下方限損賣出掛單、以及 1.13 上方限損買入掛單有些多，如果擺脫區間的話，短期內可能會出現方向感。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD



上週，英鎊兌美元在開盤階段雖然上漲受阻，但是在後半段走強，一度上漲至 1.25 位置。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲影響，持有賬面損失的賣出持倉增加，在下跌時安心買入，如果出現上漲突破最高價的話，有必要小心止損買入增加的可能。



從掛單圖表看，在當前價格少許上方有很多限損買入掛單，價格突破最高價的話，受這些影響要小心上漲可能，可以預計上漲空間依然存在。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD



上周中，澳元兌美元小幅波動，逐漸慢慢上漲。從日線圖看，在高位圈依然不穩定，令人煩惱的情況持續。



從 OANDA 持倉數據圖看，由於持續在高位圈推移，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌時在低位逐漸買入，價格上漲突破最高價位的跡像出現時，止損買入可能增加，似乎可以預計盤面將持續走強。



從掛單數據圖表看，在當前價格少許上方有很多限損買入掛單，價格突破最高價位時，受這些影響有必要小心上漲勢頭。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。