〈每日外資外匯觀點〉受制技術面 美元指數本周多頭難樂觀

美股大漲帶動市場風險情緒升溫，週一 (13 日) 亞洲盤交易時間美元指數持續下跌，來到 96.3978 附近，現貨黃金則重回 1800 美元，本週投資者關注美國 CPI 和零售銷售數據公布，以及歐洲、加拿大和日本央行利率決議及前瞻指引相關談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

近期美股攻高帶動市場風險情緒升高，本週美股財報週開跑，由銀行股打頭陣，將公布財報的重點個股有：摩根大通、花旗、摩根士丹利、高盛及聯合健康、嬌生、Netflix 等，儘管上週五摩根大通、高盛、花旗和富國銀行漲幅高達 4.4% 至 6%，但也有分析師警告，美股恐將迎來 12 年以來最差的財報季。

本週除了美國 CPI 和零售銷售數據將公布外，市場並關注中國和英國 GDP、美國工業生產、中國進出口和貿易收支等多項數據公布。

凱投宏觀資深美國經濟學家 Michael Pearce 表示，在疫情捲土重來下，6 月底和 7 月初的經濟數據恐受影響，美國經濟復甦可能出現倒退令人擔憂。

美元指數上周下跌 0.5%，創下一個月來最大單週跌幅，累計三週來跌幅已有 1%，Tempus 副總裁 John Doyle 表示，美元扮演了避險的角色，近期美元走勢都和風險情緒相關，且關聯性很強。

財經網站 Dailyfx 從技術面來看，美元指數下跌已逼近日線收斂三角形下緣，一旦跌破前低 95.72 甚至 94.65，恐將引發新一波急跌，不過，美元目前 KD 指標出現超賣，若能在收斂三角形下緣獲得支撐，則不排除出現反彈。

原子資產管理 (香港) 指出，技術面各項指標中，美元指數空頭仍占上風，且受到 4 小時均線的壓制，謹慎看空本周美元指數的表現，預期可能連續第四周下跌，須關注關鍵價位 96，一旦跌幅恐有更大跌幅。

道明證券分析師近期調降美元兌主要貨幣的前景，預估明年底歐元兌美元匯率將升至 1.20，目前美元在各項指標都被高估了 10% 至 23%。